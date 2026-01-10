Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

按耳朵1分钟有效降血压！专家教耳朵按摩法8招 如何用纸巾自测力度？

更新时间：11:38 2026-01-10
发布时间：11:38 2026-01-10

按摩耳朵都可降血压？有专家分享一套「1分钟耳朵操」，靠简单按压耳朵多个穴位，可达降血压、提升免疫力，缓解肩颈痛、腰痛等功效，到底应如何按压耳穴最有效？

按耳朵1分钟有效降血压！专家教耳朵按摩法8招

根据《介护ポストセブン》报道，日本护士兼脚底按摩专家市野沙织（市野さおり）分享「1分钟耳朵按摩术」，无需工具或用力，只需用手指轻柔地按摩1分钟，已可达到降血压/增免疫力等功效：

8招耳朵按摩术：

 

 

1. 提升免疫力耳穴

放松全耳、温暖全身，可增强免疫系统。此穴可刺激「肾上腺」分泌激素，调节血压、血糖、水盐平衡，促进新陈代谢。

  • 对应部位：肾上腺

步骤：

  1. 用食指与拇指捏住图示「肾上腺」的内外两侧。
  2. 以打圈形式，轻柔捏压。

2. 舒缓肩颈痛耳穴

颈梗膀痛有时可能是由较远的部位引起的，如手腕、手臂等。此2穴（耳轮及耳垂）可刺激包含肩膀、上臂、手腕的「上肢整体反射区」。

  • 对应部位1：肩、上臂、手腕

步骤：

  1. 拇指与食指捏住耳轮的内外两侧。
  2. 以轻柔力道由下往上揉捏，松解皮肤与软骨黏连。
  • 对应部位2：头部

步骤：

  1. 拇指与食指捏住耳垂的内外两侧。
  2. 轻柔揉捏。

3. 舒缓腰痛耳穴

针对久坐、运动不足引起的腰痛，放松颈椎、荐骨、腰尾椎，促进腰部肌群血流并发送恢复弹性讯号。推荐早晨赖床时按摩耳穴。

  • 对应部位：颈椎、荐骨、腰尾椎

步骤：

  1. 用拇指沿图示凹陷蓝色区域，向上推压揉捏。

4. 舒缓偏头痛耳穴

内耳（鼓膜、半规管）对天气、饮食敏感可能诱发偏头痛，或因脑血管扩张、副交感神经过度活跃引发。需强刺激交感神经10秒、使脑血管收缩。此动作需做双耳。

  • 对应部位：交感神经（耳轮起始凹陷处）

步骤：

  1. 拇指与食指用力捏住图示「耳轮起始凹陷处」内外两侧。
  2. 用最大力道捏住10秒。

5. 调节高血压耳穴

耳部有很多影响影响血压调节的神经，高血压患者宜多进行耳部按摩。以降血压为目标人士，请用轻柔力道放松血压点与头部耳穴。

  • 对应部位1：血压点（图示凹陷处）

步骤：

  1. 拇指与食指捏住凹陷处内外两侧
  2. 以弱力道缓慢揉捏，松解皮肤与软骨黏连。
  • 对应部位2：头部（耳垂）

步骤：

  1. 拇指与食指捏住耳垂内外两侧，轻柔揉捏。

6. 改善尿频耳穴

对膀胱与肾脏反射区施以较强刺激，可以帮助恢复收缩力与体内平衡。对膀胱炎亦有效，建议有困扰者，每日1次、双耳进行。

  • 对应部位：膀胱、肾脏

步骤：

  1. 用食指朝鼻梁方向（头骨侧）按压各反射区。
  2. 以打圈形式揉捏。

7. 改善便秘耳穴

针对运动不足、体寒、膳食纤维补充均无效的便秘，需以强力道刺激大肠、小肠反射区。压力型便秘者，放松耳部亦有助放松精神。

  • 对应部位：大肠、小肠

步骤：

  1. 用食指朝下方按压图示凹陷处。
  2. 以打圈形式揉捏。

8. 舒缓眼睛疲劳耳穴

过度用眼者刺激眼部反射区，可促进优质黏膜生成。此外，有耳洞者请注意清洁，污垢可能加剧眼疲劳、干眼或影响视力。

  • 对应部位：眼睛

步骤：

  1. 拇指与食指捏住图示部位内外两侧。
  2. 轻柔揉捏放松。

每次按1分钟即可 先用纸巾自测力度

她提醒，因耳穴邻近大脑，如果过度刺激或损伤血管神经，建议每次按摩勿超过1分钟。力道方面，主要以轻柔力道为主，仅在偏头痛、频尿、便秘耳穴使用较强力道，力度参考标准如下：

  • 轻柔力道：可想像为用拇指与食指搓开双层纸巾成单层般；
  • 强力道：可想像为用纸布卷成纸绳的力度。

资料来源：《介护ポストセブン》

