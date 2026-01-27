高血脂男每日吃1种水果 3个月大降胆固醇 医生大赞护心水果霸主

胆固醇等血脂过高可堵塞血管，增加患心血管病的致命危机。一名男子饮食不节制，因而出现高血脂、胆固醇超标问题，经医生建议后每天吃1种水果，血脂在3个月后回落至正常水平，到底是哪种护心水果那么神奇？

高血脂男每日吃1种水果 3个月大降胆固醇

营养功能医学专家刘博仁医生在节目《下班经济学》中推介想改善血脂者吃1种水果，更形容它是降胆固醇的天然利器。他分享2个病例，说明这种水果显著的血脂控制效果。一名长期爱吃加工食品的男子，低密度脂蛋白胆固醇（坏胆固醇）达150mg/dl（正常值：130mg/dl），高密度脂蛋白胆固醇（好胆固醇）只得40mg/dll。经医生建议，他开始每日食用半颗牛油果，并戒除加工食品，3个月后坏胆固醇降至121mg/dl，好胆固醇亦升至60mg/dl。另一名患者则在每日食用1/3颗牛油果后，三酸甘油脂从200多mg/dl降至130mg/dl。

何谓好坏胆固醇？

为何牛油果可降胆固醇？

刘博仁医生表示，牛油果虽属高脂水果，但其油脂属于对健康有益的单元不饱和脂肪酸，有助降低坏胆固醇与三酸甘油脂，同时提升好胆固醇。此外，牛油果还富含维他命A、C、E、钙、镁、钾及烟酸（维他命B3），有益神经系统健康。

他提醒，正确选择水果对健康至关重要，特别是糖尿病或慢性肾病患者，更应避开高升糖指数（GI）的水果如荔枝、龙眼、释迦等。而牛油果属于低GI值且营养密度高，正是理想选择。因此推荐给想改善血脂或保护心血管健康的人们，可考虑将牛油果纳入日常饮食。惟应注意总热量摄取，并搭配健康生活习惯，才能达到理想的保健效果。

甚么是高血脂？胆固醇/三酸甘油脂过高有甚么影响？

根据本港衞生署资料，血脂失调取决于所涉及的血脂类别，包括总胆固醇水平过高、低密度脂蛋白胆固醇水平过高、高密度脂蛋白胆固醇水平过低、三酸甘油脂水平过高，甚至混合这些不理想的血脂状况。高胆固醇，尤其是「坏」低密度脂蛋白胆固醇，是导致包括缺血性心脏病和中风等动脉粥样硬化性心血管疾病的主要风险因素。

低密度脂蛋白胆固醇：被视为「坏」胆固醇，会将胆固醇运往动脉内壁积聚，堵塞动脉，从而增加心血管疾病的风险。因此水平越低越好。

高密度脂蛋白胆固醇：被视为「好」胆固醇，会将「坏」胆固醇从动脉内壁运回肝脏进行降解和清除，从而降低动脉堵塞和心血管疾病的风险。因此水平越高越好。

三酸甘油脂：会堵塞动脉，从而增加心血管疾病的风险。因此水平越低越好。

本港医管局建议，胆固醇和三酸甘油脂应维持以下水平：

总胆固醇量：低于 5.2mmol/L（即约201mg/dl）

高密度脂蛋白：男 0.7-1.9mmol/L（即约27-73.4mg/dl）；女 0.9-2.4mmol/L（即约34.7-92.7mg/dl）

低密度脂蛋白：低于 3.5mmol/L（即约135.3mg/dl）

三酸甘油脂：低于 2.0mmol/L（即约177.2mg/dl）

哪些人容易出现血脂异常/高血脂？

年龄增长

性别：男性患上高胆固醇血症的风险一般较同龄的女性为高，但女性的风险会在停经后增加

遗传因素：家族性高胆固醇血症、家族性高三酸甘油脂血症或家族性血脂异常

包括过量进食饱和脂肪或反式脂肪含量高的食物

缺乏体能活 动

肥胖

吸烟

慢性病：糖尿病、甲状腺功能减退、库欣氏症候群症和慢性肾衰竭

药物：类固醇和口服避孕丸

专家履历：刘博仁

台北菁英诊所基因营养功能医学门诊营运长/营养医学博士，专长为癌症疾病，例如癌症营养、静脉营养注射、营养医学整合包括基因检测、疾病预防策略。

