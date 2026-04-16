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即溶咖啡伤眼？50万人研究揭可致干性黄斑病变 专家吁转饮这种咖啡

保健养生
更新时间：17:30 2026-04-16 HKT
发布时间：17:30 2026-04-16 HKT

咖啡，是不少港人每日必备的提神饮品。一项大型研究发现，习惯饮用即溶咖啡可能与「干性黄斑部病变」风险大幅上升有关，增幅高达近7倍。专家呼吁，尤其长者及有家族史人士，应慎选咖啡，考虑转用手冲或现煮咖啡，守护灵魂之窗。

视力退化与即溶咖啡有关？

营养功能医学专家刘博仁曾在Facebook专页上分享，一名确诊黄斑部病变（AMD）的患者前来求诊，视力持续退化，希望透过调理身体改善状况。经详细问诊后发现，该患者有长期饮用即溶咖啡的习惯。刘医生引述最新国际研究，指出这并非单一巧合。

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刘博仁指，黄斑部是视网膜中心最重要的部位，负责令我们清楚地看见物体的细节、辨识颜色以及阅读功能。当黄斑部产生病变时，常见的症状包括视线中央模糊、看东西变形扭曲，甚至看不见脸部表情或文字。这种病变最常见的形式是「干性黄斑部病变」，发展缓慢但会持续恶化，是长者失明的主因之一。

50万人基因分析：即溶咖啡风险激增

刘博仁引述2025年发表在《Food Science & Nutrition》的研究，分析英国及芬兰超过50万人的基因数据，发现即溶咖啡与「干性黄斑部病变」之间存在显著的遗传相关性。经过遗传统计工具校正后，习惯饮用即溶咖啡的人，患上干性黄斑部病变的风险比不饮用者高出将近7倍

刘博仁强调，这份研究只针对「即溶咖啡」发现风险增加，其他如手冲、虹吸、义式等现磨咖啡则无此现象。

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为何即溶咖啡较危险？

研究者推测，风险增加可能与即溶咖啡的制造过程有关。即溶咖啡需经过高温萃取、喷雾干燥或冷冻干燥等工序，过程中容易产生两类有害物质：

  1. 丙烯醯胺：被国际癌症研究机构列为2A级致癌物，同时具神经毒性，可促进氧化压力。
  2. 糖化终产物（AGEs）：会诱发慢性发炎，加速细胞老化。

这些物质进入体内后，可能加剧视网膜的氧化损伤及慢性发炎，导致黄斑部细胞退化，尤其对遗传易感者影响更大。现煮咖啡是从新鲜研磨的咖啡豆手工冲泡而成，制程中不经过过度加工，因此更能保留天然的抗氧化物质如绿原酸，也较少产生有害副产物。

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现煮咖啡的5大健康益处

若从健康观点出发，手冲咖啡无疑是更好的选择。刘博仁指，适量饮用优质现煮咖啡（非即溶）对健康有多种好处：

  1. 富含抗氧化物质，对抗自由基与慢性发炎
  2. 降低第二型糖尿病及脂肪肝风险
  3. 减低柏金逊症、阿兹海默症风险
  4. 提神醒脑，改善注意力及工作效率
  5. 促进肠道蠕动，有助缓解便秘

黄斑部病变风险因素/护眼方法

刘博仁补充以下6个黄斑部病变常见的危险因子，大家可多加留意：刘医生补充，以下为黄斑部病变常见的危险因子，市民应多加留意：

  • 年龄：50岁以上风险显著增加
  • 吸烟：吸烟者患病率高出2-3倍
  • 家族史：有直系亲属患病者风险较高
  • 肥胖及高血压：影响眼底血液循环
  • 长期强光照射：紫外线及蓝光损伤视网膜
  • 饮食缺乏叶黄素、玉米黄素：如少吃深绿色蔬菜

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刘博仁指，如果已经有黄斑部病变，就要多加照顾眼睛，其中有以下6点可注意：

  1. 每周进食深绿色蔬菜（菠菜、羽衣甘蓝）及橙黄色水果（木瓜、南瓜）
  2. 户外活动佩戴防紫外线太阳眼镜
  3. 控制三高及体重
  4. 戒烟
  5. 选择现煮咖啡，减少即溶咖啡摄取

最后，刘博仁又说，若平常习惯喝即溶咖啡者，建议可渐进式改为现磨现煮方式，既能保留咖啡带来的好处，又能减少对眼睛的负担。如果你有黄斑部病变的家族史，或视力已有些变化，不妨从今天开始注意饮食与习惯的调整。

资料来源：营养功能医学专家刘博仁

延伸阅读：久坐比吸烟可怕？研究揭中风致命率更高 医生教3简易动作保命

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