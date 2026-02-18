新年大鱼大肉怕便秘？吃南瓜籽生香蕉助排便畅顺 专家推介7大通便食物

常常便秘怎么办？除了吃生香蕉还可以吃甚么？有专家推介7大食物，有助改善和预防便秘，当中包括1种常见的辛香料，更有抗发炎和消胀气等功效。

专家推介7大通便食物 1辛香料更抗发炎消胀气

肠道健康专家Avery Zenker接受外媒《Real Simple》访问指，长期便秘或排便不规律会增加肠胃健康问题的风险，进而严重影响整体健康。由于排便对于清除体内废物至关重要，若未能正常运作，可能影响毒素排出及体内荷尔蒙平衡。当中最能支持消化的食物通常易于消化且富含膳食纤维，例如非水溶性纤维中的全谷类和蔬菜能增加粪便体积，帮助其更快通过消化道，预防便秘；而可溶性纤维中的燕麦、豆类和水果中所含则能吸收水分并软化粪便。他也推介以下7大食物，有助排便并改善肠道健康。

吃甚么有助通便？

7大食物有助改善/预防便秘

1.燕麦

燕麦及燕麦片富含水溶性纤维，能有效软化粪便、促进规律排便，并因其消化速度较慢而有助提升营养吸收效率。此外，燕麦还具有益生元特性，能滋养肠道益菌，维护健康的微生物菌群平衡。因此，定期食用燕麦有助减轻腹胀感、改善粪便质地，并提升整体消化舒适度。

2.姜

生姜具有抗炎特性，有助维持肠道菌群平衡，更能促进消化道蠕动。此外，还有助于及时排出废物，预防便秘、腹胀和胀气。

3.煮熟的蔬菜

烹煮过的蔬菜比未熟的菜更易被人体消化吸收，这是由于经过烹调能降低身体分解食物所需的能量消耗，但仍完整保留膳食纤维与各种重要营养成分。

4.奇异果

奇异果不仅富含膳食纤维，还含有一种称为奇异果蛋白酶的酵素，这种酵素能帮助分解蛋白质，进而促进消化功能。此外，奇异果也含有丰富的钾质，这种人体必需的矿物质能促进消化道规律蠕动，有助维持正常排便功能。有研究发现，定期食用奇异果能改善排便频率和粪便质地，对肠胃功能不佳者尤其明显。

5.南瓜籽

南瓜籽不仅是优质纤维来源，还富含镁质，能促进消化道规律蠕动；而含有丰富的铁和锌，对胃酸生成至关重要，是食物进入肠道进行后续消化与排泄前，分解食物的关键角色。

6.未熟的香蕉

未完全成熟的香蕉含有抗性淀粉，这是一种由小肠中肠道微生物分解的碳水化合物。这种消化过程能调节肠道菌群平衡，促进益生菌生长、减轻发炎反应、维护肠道黏膜完整性并帮助规律排便。

7.冷却薯仔和谷物

经烹煮后冷却的薯仔和谷类食物会产生更高含量的抗性淀粉，即便重新加热也无法完全消除这项特性，因此食用加热过的剩饭菜仍能获得这些益处。

何谓便秘？解构成因/预防方法

便秘是香港常见的肠道问题。本港衞生署曾公布指，成年人的便秘患病率为 14.3%，即每约7人就有1人有便秘问题。便秘通常指排便习惯改变，包括排便变得不频繁，每周少于3次；粪便太硬、太小；很难排便等。

衞生署提醒，便秘问题虽然很常见，但若出现以下情况须求医治理，包括：

便秘情况近期才出现

便秘情况严重，或出现痛楚

便秘持续3周或以上

大便有血

要预防便秘，衞生署建议日常态多吃高纤食物，每天要吃3至4份（约6至8両）或以上蔬菜、2至3份水果；可选用高纤维的谷物类食物，如麦包、麦皮、红米饭等，不过糖尿病患者宜先咨询家庭医生或营养师意见。

除了多吃高纤食物外，日常亦要摄取充足流质，如清水、清汤和果汁，并不每天进行适量运动，协助肠脏蠕动。另要作息定时，养成定时大便的习惯，建议可在早上起来先喝水以增加便意，或在早餐后如厕。

资料来源：《Real Simple》、衞生署

延伸阅读：每7名港人有1人患便秘 研究揭便秘恐增20%死亡率 医生教用这姿势排便最「顺畅」

---

相关文章：

长期便秘恐变蠢！研究揭每3天排便1次 大脑恐老化3岁 记忆力转差风险增73%

防大肠癌｜医生推荐5大超级护肠香料 防便秘/消化不良 这种被封大肠癌克星

护肠胃必吃这种超级种子 改善便秘/防大肠癌 每日吃50克见效！

常喝水仍便秘怎么办？医生教3步骤按摩纾缓 快速通便消胀气