10个「1分钟保健习惯」 踮脚尖有效去水肿 专家教睡前简单仪式加快入睡改善失眠

现代人生活忙碌，有专家分享10个超简单保健习惯，每日只需要短短1分钟，就能达到纾缓身心、去水肿、改善睡眠质素、护眼等功效。上班、等红绿灯或等车的时间也能做！

专家大推10个「1分钟保健习惯」睡前做1事放松身心更好眠

根据日媒《サンキュ！》报道，日本草药师兼护士「けいこ」表示，不要因为没时间就放弃照顾自己，即使是1分钟的空闲时间，也要用心呵护自己，积少成多，为未来的身心健康做足储备。她列举了10件健康小习惯，持之以恒就能看到身体变得越来越好！

1分钟就能做的10个健康习惯

1. 等待时做抬脚练习

双脚分开与肩同宽，慢慢抬起然后放下脚跟。这项运动有助保持下肢肌肉力量，防止肿胀，促进血液循环。注意保持平衡，不要摇晃或跌倒。

２. 凝视远方

长时间看手机或其他眼前的物品时，眼睛聚焦于近处，眼周肌肉容易疲劳。凝视远方可以放松眼部肌肉，缓解眼部疲劳。

3. 多笑

笑对于舒缓压力和恢复活力非常有效。

4. 舞动身体

跳舞能释放紧张和压力。

5. 走动时大幅摆动臀部

大幅度活动臀部有助促进新陈代谢，改善血液循环。

6. 喝健康茶

一边喝著自己喜欢的茶，一边做家事、煮饭。尤其推介一些富含抗氧化成分的健康茶，例如黑豆茶，可放松身心。在容易中暑的季节，多喝水亦尤其重要。

7. 经常转动脚踝

脚踝周围有些可以促进水分代谢的穴位。如果你担心脚肿，可以经常转动脚踝放松。等红绿灯时或是坐著可这样做。

8. 闭目养神一分钟

研究发现，光是闭上眼睛，阻断透过眼睛接收到的讯息，就能有效地让大脑休息。

9. 睡前深呼吸

睡前深呼吸可以放松身心，让身体更容易开启睡眠开关，从而提高睡眠品质。

10. 记得今天让你开心的一件事

睡前找到让自己开心的方法，就能以正面的态度结束一天。

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