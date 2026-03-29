40岁工作狂不抽烟不喝酒患肠癌末期 竟要求出院上班 注意6大征兆勿忽略健康

现代人工作忙碌，有时连健康都可能顾不上。一名40岁男子不抽烟不喝酒，因突发腹痛到急症室检查，最终却确诊罹患大肠癌，肿块不仅堵住肠道，更转移到肝脏。男子却提出令人错愕的要求，希望出院上班。医生提醒，责任心越重的人越倾向会忽视身体征兆。

40岁工作狂不烟不酒患肠癌末期 竟要求出院上班

根据《中时新闻网》报导，肝胆肠胃科医生张璨璇分享病例指，该名40岁男子因腹痛急诊入院，指自己肚子闷胀了2个月，最近甚至吃不下东西。于是他安排男子进行大肠镜检查，发现1颗5cm肿瘤几乎堵住男子的肠道。询问之下，他发现男子不抽烟、不喝酒、没有家族史，唯一有关大肠癌的危险因子是体重过重。

大肠癌成因及常见症状

等后续电脑断层等检查结果报告出来后，张医生告诉男子他确诊大肠癌，已经转移到肝脏，并对他说明接下来住院治疗等注意事项。但男子得知结果后，沉默了几秒，没有问病情，也没有问治疗方法，却是要求立即出院，因为明天要上班，令张医生也大感错愕。

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责任心越重越易忽略健康

张璨璇医生指，越是在意家庭、责任越重的人，反而最容易忽略自己的健康。有些患者因生活难处，没有选择的余地，却没想到，挨坏身体就甚么都做不了。

有研究指出，男性接受大肠癌筛检的意愿明显低于女性，常见原因包括认为自己很健康、害怕检查过程不舒服、认为有症状再打算和太忙抽不出时间等等。张医生指，大肠癌若能在早期发现，经治疗5年的存活率，几乎都超过9成，主动进行粪便潜血检验、大肠镜等大肠癌筛检，绝对是对自己最好的投资。

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注意大肠癌6大征兆勿忽略健康

根据医管局资料，大肠癌是香港10大癌症第3位，致命率更位居第2高。常见的征状如下：

大便带血、或呈黑色、带黏液，或直肠出血

排便习惯突变：持续便秘或腹泻、粪便形状改变（幼条状）

无故体重下降

下腹不适：腹部发胀或肠绞痛

大便时有尚未排清的感觉

身体出现贫血征状：手脚冰冷、疲倦、心跳加速、气喘、面色苍白、头晕

资料来源：中时新闻网、香港衞生防护中心

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