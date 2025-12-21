营养师推荐1种蔬果汁降血压 连续喝7天更逆转血管老化 加1物效果更好

【降血压】血管老化变硬随时引爆心脏病发和中风危机。有营养师引述研究指，每天喝1种蔬果汁更可逆转血管老化，回复血管年轻弹性，只要连续饮7天即见效，可不靠药物降血压。营养师建议可配搭1种食材，保护血管和降血压的效果倍增！

推荐1种蔬果汁降血压 连喝7天逆转血管老化

如何不靠药物也能降血压？功能医学营养师吕美宝在Facebook专页上发文表示，令血管保持良好弹性降血压，是预防慢性病的长久之道。她特别推荐以下1款日常可饮用的蔬果汁，不但有助保护血管，甚至可逆转血管老化，降血压：

饮用甚么蔬果汁逆转血管老化？

营养师吕美宝引述一项《Frontiers in Nutrition》期刊上针对停经后女性的临床研究，研究观察每天饮用红菜头汁，连续7天，其血管功能的影响。实验组参加者每天喝130-160g的生红菜头蔬菜汁（含400mg硝酸盐，约含1/2至2/3颗红菜头），而对照组则饮用去除硝酸盐的红菜头安慰剂。研究显示以下重点成果：

饮用红菜头汁的组别与安慰剂组相比，休息状态下的血管扩张能力（肱动脉血流介导舒张反应，FMD）具有显著改善，平均提升2.21%。

第8天停止饮用时，FMD指数并没有显著改善。换而言，红菜头汁对于急性血管伤害的保护力，可能无法维持24小时以上。

红菜头汁可作为长期饮食保健的一环。

喝红菜头汁 4大护心好处

营养师吕美宝指，红菜头富含天然硝酸盐（Nitrate, NO₃⁻），进入体内后转换成亚硝酸盐（NO₂⁻），最后换成一氧化氮（NO）。经过这个过程产生的一氧化氮具有众多好处：

喝红菜头汁的4大好处

放松平滑肌 ，导致血管扩张，从而降血压。

改善血流与微循环，保护内皮细胞功能。

抗氧化抗发炎，减少动脉硬化风险。

增进运动表现。

哪些食物富含天然硝酸盐？

营养师吕美宝提醒，想补充天然硝酸盐或增加一氧化氮生成，日常可以多吃以下3种食物：

红菜头汁：生饮可保留其活性酵素与硝酸盐。

深绿色叶菜：如芝麻叶、菠菜、萝卜叶、小白菜等。

与富含维他命C的食物（如柠檬）一起食用，有助一氧化氮稳定生成。

她分享一些营养又美味的搭配，例如在绿拿铁中加入红菜头，搭配芹菜及亚麻籽的效果更好；亦可将红菜头、鹰嘴豆、柠檬与香料一起拌打成酱汁。在运动前补充红菜头粉，更可提升耐力。

吕美宝表示，不管是停经后女性、或是需要心血管保健的人，红菜头汁都是很好的选择。需要注意的是，高温烹调红菜头会破坏硝酸盐，建议生食或低温处理。若有低血压或正服用降压药者，请事先咨询专业医疗人员。

血管老化有何风险？

根据本港衞生署资料，当血管组织老化，变硬和增厚，会导致血液流动缓慢。如果是冠状动脉变得狭窄，甚至闭塞，就会形成冠心病。随著年岁增长，动脉内膜有脂性物质积聚，积聚到某一程度会使血管变窄，血管壁亦会因此失去弹性而硬化起来。此现象称为粥样硬化。

假如粥样硬化物突然爆裂，内里物质与血液接触，便会形成血栓，因而阻塞血管，形成心肌局部缺氧、心肌梗塞、心脏衰竭和死亡。惟大概百分之十的患者没有任何征状，在身体检查时也很少有异常发现，通常在发展到很严重时才会出现问题，即毫无讯号下突然死亡。人们因此常常忽略此种心脏病的可能性。

衞生署提醒，一般成年人应把收缩压及舒张压分别维持低于120mmHg及80mmHg的水平。若收缩压持续处于140mmHg或以上，或舒张压持续处于90mmHg或以上，即属高血压。

资料来源：功能医学营养师吕美宝、衞生署

