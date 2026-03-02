男子如厕玩手机致脱肛 肠道脱出13cm 医生揭长时间上厕所5大风险

日常久坐伤身，长坐在马桶同样会带来严重健康风险！内地一名男子长期上厕所时间超过2小时，因此引发肠道脱出13cm。有医生估计，可能与他平日如厕时爱玩手机看影片有关。久坐在马桶除了导致肠道脱出，还会带来甚么健康风险？哪些人出现脱肛的风险较大？

男子如厕玩手机致脱肛 肠道脱出13cm

根据内媒《健康河南》报道，该名33岁姓李男子，如厕时突然感觉到剧烈疼痛并出现便血症状，更发现直肠脱出13cm，遂往医院求医。经医师详细检查后发现，他确诊为严重的三度脱肛，若延误治疗恐导致日后即使轻微咳嗽都可能引发直肠脱出。

【同场加映】脱肛成因/症状：

在住院治疗期间，医生询问后发现，该男子长期如厕时沉迷看手机短片及打手机游戏，每次排便时间长达1至2小时，在持续腹压作用下造成直肠黏膜支撑力逐渐丧失，最终导致直肠脱垂。进一步检查显示其肛门括约肌张力已显著低于正常值，完全丧失防止直肠滑脱的功能。手术中更发现患者直肠黏膜存在严重充血现象，甚至部分组织已出现局部坏死。

4类人长时间上厕所 易增脱肛风险

郑州市中心医院肛肠外科医生侯超峰指出，脱肛并非仅限于老年人，此病与生理特征及不良习惯密切相关。此外，还有以下4类人容易出现脱肛：

儿童因骨盆底肌肉发育未臻完善，加上骶骨生理弯曲尚未完全形成，直肠支撑结构相对脆弱，若排便时间过长或腹压升高易发生脱垂。 老年族群则因骨盆底肌肉退化、坐骨直肠窝脂肪组织减少，若合并慢性疾病可能会导致腹压升高，脱肛风险明显上升。 多次妊娠女性由于分娩过程可能造成盆底肌肉损伤，产后未进行适当的锻炼，可能引发子宫脱垂外，更会连带导致直肠脱垂。 至于长期便秘或腹泻患者，则因腹压反复冲击直肠，使黏膜与肌肉层易受损而导致脱肛。

他提醒，使用坐式马桶的习惯也成为隐患，传统蹲姿能使直肠肛管角维持在130度有利于排便，而坐式马桶使角度缩小至100度。不仅降低排便效率，更促使因久坐马桶养成低效排便习惯，最后出现直肠黏膜脱垂，因此建议使用脚凳模拟蹲姿并缩短如厕时间。

长时间上厕所恐增5大风险 严重恐致心肌梗塞

如厕时间太长，还可能导致更多严重后果！侯超峰医生指出，现代人如厕时间普遍过长，中国人平均如厕时间已达18.7分钟，远超过医学界建议的5至10分钟健康范围，而边上厕所边看手机的行为正成为威胁健康的隐形杀手。他进一步分析，长时间如厕会引发5大健康隐患：

排便时人体会自然增加腹压，而长时间上厕所会持续压迫直肠，造成直肠黏膜与肌肉层之间的连结组织逐渐松弛。 负责维持肛门闭合功能的括约肌若长期处于放松状态。有数据显示，如厕超过15分钟将导致括约肌敏感度下降达30%，对直肠的固定效果将大幅降低。 久坐马桶会阻碍肛门静脉血液回流，引发黏膜充血肿胀，失去黏性的墙纸会鼓起，直肠黏膜在淤血状态下也容易与肌层分离，最终形成脱垂。 长时间保持蹲坐姿势排便时，会使血液集中在下半身，突然站立时可能会导致脑部供血和供氧不足，引发姿势性低血压，而眼前会出现暂时性发黑、眩晕，甚至晕倒、跌倒，导致骨折，严重时可能会有生命危险。 更值得警惕的是，这种习惯还会增加下肢静脉血栓风险，而对心血管疾病患者，长时间如厕造成的久蹲或久坐，都会增加心脏肌肉的耗氧量，严重可诱发心律不整、心绞痛，甚至心肌梗塞等。

健康如厕4大方法 每日晨起可喝这份量水

针对如厕时避免出现脱肛问题，医生指出，手术仅是补救措施，关键防护在于平日养成良好习惯。如厕时应远离手机，专心排便，若您长期受排便时间过长所困扰，不妨参考以下4种方式：

1.培养排便反射

能帮助建立规律的排便节奏，使排便过程更加顺畅。建议选择每日固定时段，例如早上起床后、早餐后或其他适合时间进行如厕训练，透过持续练习，身体会自然形成生理时钟，到固定时间便会产生自然便意。需特别注意的是，在建立排便反射的初期阶段，每次如厕时间仍应控制在5分钟以内为宜。

2.定时喝水

建议早晨起床后10分钟内尝试排便，利用「胃结肠反射」，每日还应摄取水分1.5至2升，特别是在晨起空腹时饮用300毫升温开水。

3.均衡饮食

建议便秘者应增加全谷类食物的摄取，并多食用富含膳食纤维的蔬果，例如苹果、香蕉、菠菜、火龙果和奇异果等带籽的水果。同时，也要及时补充水分，避免进食辛辣食物。

4.增强运动

长期久坐会显著降低肠道蠕动效率，导致粪便在肠道滞留时间过长，水分被进一步吸收，粪便体积缩小，对肠道壁的刺激减弱，进而加重便秘情况。建议养成规律运动习惯，有利于排便过程的顺利进行。此外，还可进行提肛运动，每日练习2至3次，每次10至15组，收缩肛门3至5秒后放松，每次排便后立即进行5至10次提肛运动，能帮助恢复肌肉弹性。

