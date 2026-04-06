喝咖啡配红肉会抵消功效？避免5种伤身搭配 甚么时间喝饮咖啡最好？

很多人都认为咖啡可以防癌，但原来喝错方法反而有机会致癌。有医生提醒，喝咖啡千万别搭配这5种东西，他又列出7大不适合喝咖啡的的人，大家可留意一下。

饮咖啡5大益处 日饮3杯可防癌

​营养功能医学专家刘博仁在《下班经济学》节目上​解构如何正确饮咖啡。他提出喝咖啡对健康的5大益处：

防癌：多数文献显示，平均每天饮用3到4杯黑咖啡，可显著降低肝癌和大肠癌的发生率约25-35%。对于停经后的妇女，也有助于降低部分乳癌风险。 减少肝纤维化及大肠瘜肉产生：降低癌症发生率。 改善脂肪肝：促进脂肪酸释放，提供能量，有助于消耗脂肪。 改善第二型糖尿病：增加胰岛素敏感性。 抗失智：外国研究显示，每天2到3杯黑咖啡，有助于减少大脑β类淀粉蛋白的形成，让大脑保持年轻状态。咖啡中的绿原酸是关键！这是一种强效的抗氧化物质，能有效清除体内自由基。

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咖啡5种饮法/搭配有害无益更可致癌

​刘博仁医生指，喝咖啡不要搭配以下5种东西，否则抵消原有的功效，更可能有损身体健康。

5种错误饮法/不能与咖啡搭配的东西

1. 三合一咖啡、过期咖啡豆

三合一咖啡通常含大量糖、反式脂肪，甚至可能只是香精，长期饮用恐导致胆固醇飙高。

过期咖啡豆或保存不当的咖啡粉，容易受潮产生赭曲毒素，对肾脏伤害极大。建议滤挂式咖啡应在开封后10天至2周内饮用完毕，或存放在防潮箱。轻烘焙咖啡的绿原酸浓度较高，抗氧化效果较好。

2. 烟

抽烟者若再喝咖啡，恐增加食道癌风险4到5倍。咖啡因会促进尼古丁代谢，增加吸烟频率，高温咖啡本身就可能伤害食道。

3. 酒精

咖啡提神，酒精抑制，两者混用会干扰肝脏代谢酒精的酵素反应，导致酒精浓度上升，增加脂肪肝及其他癌症风险。

4. 过量巧克力或含咖啡因饮品

巧克力本身含咖啡因，若再搭配高浓度咖啡，可能导致咖啡因摄取过量，引发心悸、焦虑等不适。

其他如能量饮、奶茶等咖啡因含量也可能很高，需注意总摄取量。

5. 保健食品、维他命B群、含铁食物

咖啡因会影响这些矿物质（如钙、铁、镁、锌等矿物质）的吸收率，会弱化保健品效果。建议咖啡与保健食品至少间隔一小时以上。

维他命B群： 咖啡因会促进维他命B群代谢更快，若靠维他命B群调理身体，效果会受影响。

红肉等含铁食物： 咖啡会抑制肉类中铁质的吸收，若有缺铁性贫血问题，吃完肉后应避免马上喝咖啡。

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7类人不宜常饮咖啡

​刘博仁强调，喝咖啡并非人人适用，以下7大族群应特别注意或避免：

咖啡敏感者： 代谢酵素较弱者喝咖啡易出现头痛、疲劳、腹泻、虚弱、头晕等症状，应避免。 甲状腺亢进患者： 咖啡因会加重甲亢引起的心悸、手抖等症状。 骨质疏松患者： 咖啡因会影响钙质吸收，若有骨松问题，应限制每天一杯，并搭配运动。 肠胃道疾病患者： 胃溃疡、胃食道逆流者，应避免饮用，尤其加糖的咖啡会刺激胃酸逆流。 青光眼患者： 对咖啡敏感的青光眼病人，喝咖啡可能导致眼压上升，影响视力，务必限制。 自律神经失调患者： 咖啡因会过度亢奋交感神经，加重失眠、心悸、手抖等症状。 儿童及青少年： 高中以下学童应尽量少喝咖啡，因咖啡因可能抑制生长、影响钙质吸收、导致失眠、过动及注意力不集中。

​刘博仁建议，最佳的喝咖啡时机是起床后约一小时。因为刚起床时，人体肾上腺会分泌皮质醇，若立刻喝咖啡，长期可能抑制皮质醇正常分泌，导致不喝就没精神。待皮质醇节律上来后再喝咖啡，既不破坏生理机能，又能享受咖啡乐趣。至于下午茶咖啡，则需评估个人咖啡因代谢速度，避免太晚喝影响睡眠。了解咖啡的特性、避免搭配地雷，并根据自身体质调整饮用习惯，才能真正享受咖啡带来的健康益处。

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