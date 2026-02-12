饮咖啡比茶更能延寿！哈佛30年研究证：70岁后无脑退化、慢性病机率更高！

中国人自古喜欢喝茶养生，绿茶含有丰富儿茶素等抗氧化物，有助维持健康新陈代谢，因为常被认为是长寿饮品。不过哈佛大学最新研究发现，饮咖啡比喝茶更有助延长寿命，兼能减低认知退化、慢性病或抑郁的风险，令晚年生活过得更健康、有活力。每天喝多少杯保健效果最好？

饮咖啡比茶更长寿！哈佛30年研究证：70岁后无脑退化、慢性病机率更高

科学家发现，拥有健康长寿方法之一可能在于每天喝的饮品。美国哈佛大学研究团队在《美国营养学会年会》发表研究报告指，每天喝一种饮品，有助在年老时依然头脑清晰，免受慢性疾病困扰。

研究团队分析了《护理师健康研究 （NHS）》中超过4.7万名女性的健康、生活及饮食习惯数据，包括咖啡因摄取量，追踪期超过30年。他们将「健康老化」定义为活到70岁或以上、没有11种主要慢性疾病、身体功能正常、心理健康良好、没有认知障碍，也没有记忆力问题。

每天喝多少咖啡有助健康老化？

结果显示，截至2016年，研究中的3,706名女性符合健康老化的所有标准，她们平均每天摄取315mg咖啡因。其中超过80%的咖啡因来自日常饮用的咖啡。

研究人员发现，每天摄取80mg咖啡因（约相当于1小杯咖啡含量），健康老化的机率增加2至5%，这种益处在每天摄取约5小杯咖啡因后开始减弱。即使考虑了其他可能影响健康老化的因素，包括饮食、活动量、体力等，依然呈现出咖啡与健康老化相关的结果。

值得注意的是，他们也研究了其他含咖啡因饮品，包括茶、无咖啡因咖啡和可乐，却并未发现相同的关联，甚至每天每多喝1小杯可乐，健康老化的可能性就会降低20至26%，证明了并非所有咖啡因来源都能带来益处。

每天喝咖啡 年老后更可能保持身心健康

研究的主要作者、哈佛大学陈曾熙公共卫生学院研究员、多伦多大学营养科学兼任教授Dr. Sara Mahdavi表示，研究显示在中年时期适量饮用含咖啡因的咖啡，与30年后健康老化的可能性更高：「女性在50多岁时，每天喝1-3杯含咖啡因的咖啡，更有可能在老年时免受重大慢性疾病的困扰，并拥有良好的认知、身体和心理健康。」但她强调，与整体健康生活习惯的影响相比，咖啡带来的益处相对较小，值得进一步研究。

研究人员指，咖啡中含有一系列可能影响老化过程的化合物产生协同效应。为了更好地理解这些效应，他们计划研究当中特定的生物活性化合物，是如何与遗传和代谢衰老标记产生作用，尤其是在女性身上。了解这些机制有助制定个人化医疗方法，从而发展出有利于个人长寿和认知健康的饮食。

咖啡不只是咖啡因 延缓衰老的秘密是甚么？

遗传优生科医生张家铭曾表示，咖啡内含丰富的绿原酸、多酚与镁离子，这些天然抗氧化剂能有效降低体内慢性发炎，关闭不好的基因开关，从而降低癌症复发机率；同时也有助稳定心律、维持血管弹性。每天适量咖啡正好能稳定发挥这些好处，最健康的「黄金摄取量」在450至500cc之间。不同研究均显示，每天饮用这个份量，最明显降低癌症复发与死亡的风险，也能显著降低心律不整、心血管疾病与全因死亡率。为了获得最佳的健康效益，建议饮用新鲜研磨的黑咖啡，因为多酚与抗氧化成分含量较高，保护效果更明显，但要避免添加过多的糖或奶精；在上午喝咖啡，因为是人体代谢与排毒最旺盛的时候，能够更有效发挥咖啡中的抗氧化作用。

另外，内分泌新陈代谢科医生陈洁雯则曾比较过不同烘焙度的咖啡。其中，浅焙咖啡保留了最多的绿原酸，这种强效的抗氧化剂，对于心血管健康和减少炎症有显著益处，还可能帮助稳定血糖。至于深焙咖啡，绿原酸含量虽然较低，但在烘焙过程中产生的褐变反应产物（如黑色素、咖啡酸和奎宁酸等），仍然具有抗氧化特性，当中也含有一些成分可能促进肠道健康。

资料来源：《CNN》、《Current Developments in Nutrition》、《Eurek Alert》

---

