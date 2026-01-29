高血压恐伤4大器官 医生教必吃7大食物助血管逆龄 心血管病死亡率大降25%

血管老化容易导致高血压，甚至增加中风及患冠心病的风险。要让血管逆龄回春，有医生推介日常可多吃7种食物，它们含有一种特别成分，有助改善血管的弹性与反应力，预防及改善高血压，当中竟然包括一种朱古力！

高血压恐伤4大器官 必吃7大食物助血管逆龄

遗传优生科医生张家铭在个人Facebook专页分享，血管是身体的运输系统，负责运送氧气、营养、激素、免疫细胞。血管一旦硬化、失去弹性，不只容易出现高血压，导致损害心脏、大脑、肾脏、眼睛、甚至影响记忆与睡眠。因此血管的年龄决定了身体的运作顺利与否，如要帮血管「逆龄」，日常饮食十分重要。

张家铭医生指，据2025年一篇发表于《欧洲预防心脏医学期刊》的系统性回顾与统合分析，研究中整合了145个临床研究及超过5000名受试者的数据，发现有助血管健康的「关键因子」：黄烷-3-醇（flavan-3-ols）。这个分子是一种天然的植化素，广泛存在于以下 7种食物中：

吃甚么食物可让血管逆龄？

7大让血管逆龄食物

绿茶 红茶 可可粉 黑朱古力 苹果 葡萄皮 葡萄籽

张家铭医生说，研究发现，只要每天稳定摄取黄烷-3-醇，不但能让血压明显下降，还能改善血管的弹性与反应力，也就是所谓的「血管内皮功能」（Flow-Mediated Dilation, FMD）。它不只能帮助降血压，更重要的是让血管重新会「呼吸」，黄烷-3-醇进入体内后，对身体有以下好处：

能促进一氧化氮（NO）生成，这是让血管放松、舒张的天然信号分子，能帮助血压自然下降。

有抗氧化作用，减少血管内壁的发炎与自由基损伤，延缓动脉硬化的发生。

能提升微血管的通透性与修复力，让身体在高压环境下更能应付与调节。

黄烷-3-醇的作用并非只有短期效果，长期摄取更可有助修复血管，甚至有研究指可令心血管病死亡率下降超过25%。张家铭医生指，吃对食物，就能在日常中帮血管做复健，而且要达到有效摄取量其实不难，只要养成以下的习惯就可摄取足够的黄烷-3-醇：

早餐加2匙无糖可可粉在燕麦中

每天吃1-2块70%以上的黑巧克力

喝不加糖的茶（绿茶、红茶、乌龙茶皆可）

吃饭搭配1颗苹果，或几颗连皮葡萄

张家铭医生指，以上的习惯能摄取400–600毫克的黄烷-3-醇，达到研究建议的「治疗等级剂量」。他指出，从天然食材摄取黄烷-3-醇，不用保健品就能帮血管重启年轻模式，当血管恢复弹性，血压都会变得稳定。

台北荣民总医院妇女医学部主治医师、台湾阳明交通大学医学系助理教授。专长为产前遗传诊断与基因检测。

