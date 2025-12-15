日本研究严选18大抗癌蔬果 这种食物击败芦笋/椰菜花夺冠 医生赞有效防乳癌/大肠癌！

不少蔬果等食物都富有抗癌功效，到底哪一种蔬果的抗癌力最强？有医生引述日本国立癌症预防研究所的一份报告，当中对18种抗癌蔬果进行排行，其中这种食物更击败芦笋、椰菜花等传统抗癌食物，在抗癌蔬果排行榜中成为第1名。

研究严选18大抗癌蔬果 这食物击败椰菜花夺冠

营养功能医学专家刘博仁医生在《健康好生活》节目中分享，日本国立癌症预防研究所曾针对18种常见蔬果，进行实验性抗癌效果调查，排名如下：

18种食物抗癌功效排名：

熟甘𫉄（即熟番薯） 生甘𫉄（即生番薯） 芦笋 西兰花 卷心菜 椰菜花 芹菜 茄子皮 甜椒 红萝卜 金针菜 荠菜 雪菜 番茄 大葱 大蒜 青瓜 白菜

番薯成分如何助抗癌？

对于番薯能够在抗癌食物排名分别位居第1、2名，刘医生指，番薯的防癌率大概占了95%以上，极具抗癌效果，当中更有以下4大抗癌功效：

1. 有助排毒

一颗200g的番薯大概有 1/5 至 1/4 人体所需的纤维。进食番薯后，纤维有助吸附毒素、形成粪便并排出体外，再由肝脏为身体会进行解毒，毒素便难以在身体产生致癌物质。

2. 抑制肿瘤细胞

番薯含有丰富的维他命C、β-胡萝卜素、维他命E，还含有DHEA（去氢表雄固酮），能够抑制乳癌、大肠癌、前列腺癌的肿瘤细胞形成。

3. 补充贺尔蒙

番薯中的DHEA会引发男性体内形成雄激素、女性体内形成雌激素，有效为男女更年期补充贺尔蒙。

4. 促进癌细胞凋亡

番薯中的神经节苷脂，能促进癌细胞凋亡，有助防癌。

番薯2大进食禁忌 多吃反伤身？

虽然番薯的抗癌功效惊人，不过刘医生提醒进食番薯时要留意以下事项：

1. 忌进食生番薯

刘医生提醒，尽管生番薯在抗癌食物排名中位列第2，但生番薯内的淀粉未煮熟，难以消化吸收，故建议日常不要进食生番薯，以免引起肚痛腹泻。

2. 进食过量番薯恐患脂肪肝

刘医生指，曾治疗过一位癌症患者因听说番薯可排毒，一日吃3条番薯（每条中型番薯约120kcal），但原本的饭量却没有调整，3个月胖了5.6kg、三酸甘油酯飙升，更患上脂肪肝。他提醒大家，番薯累积热量不低，进食要适量；如果进餐时吃了1条番薯，饭量最好减走一半至2/3。

延伸阅读：西兰花2部位常被当厨余 研究揭抗癌力高100倍 更改善脂肪肝/糖尿病

资料来源：健康好生活、日本国立癌症预防研究所

---

相关文章：

西兰花2部位常被当厨余 研究揭抗癌力高100倍 更改善脂肪肝/糖尿病

牛津研究揭每日行够这步数 可预防13种癌症 肝癌/肺癌/大肠癌上榜

50岁以下癌症个案增！研究揭4类癌症增幅最大 恐3大因素惹祸

营养师推介18种最健康蔬菜 第1名不是西兰花/羽衣甘蓝 防6大癌症应吃哪种？

吃1类面包不易肥？医生教减肥吃5大食物 更稳定血糖防大肠癌