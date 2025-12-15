Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本研究严选18大抗癌蔬果 这种食物击败芦笋/椰菜花夺冠 医生赞有效防乳癌/大肠癌！

保健养生
更新时间：13:05 2025-12-15 HKT
发布时间：13:05 2025-12-15 HKT

不少蔬果等食物都富有抗癌功效，到底哪一种蔬果的抗癌力最强？有医生引述日本国立癌症预防研究所的一份报告，当中对18种抗癌蔬果进行排行，其中这种食物更击败芦笋、椰菜花等传统抗癌食物，在抗癌蔬果排行榜中成为第1名。

研究严选18大抗癌蔬果 这食物击败椰菜花夺冠

营养功能医学专家刘博仁医生在《健康好生活》节目中分享，日本国立癌症预防研究所曾针对18种常见蔬果，进行实验性抗癌效果调查，排名如下：

 

18种食物抗癌功效排名：

  1. 熟甘𫉄（即熟番薯）
  2. 生甘𫉄（即生番薯）
  3. 芦笋
  4. 西兰花
  5. 卷心菜
  6. 椰菜花
  7. 芹菜
  8. 茄子皮
  9. 甜椒
  10. 红萝卜
  11. 金针菜
  12. 荠菜
  13. 雪菜
  14. 番茄
  15. 大葱
  16. 大蒜
  17. 青瓜
  18. 白菜

番薯成分如何助抗癌？

对于番薯能够在抗癌食物排名分别位居第1、2名，刘医生指，番薯的防癌率大概占了95%以上，极具抗癌效果，当中更有以下4大抗癌功效：

1. 有助排毒

一颗200g的番薯大概有 1/5 至 1/4 人体所需的纤维。进食番薯后，纤维有助吸附毒素、形成粪便并排出体外，再由肝脏为身体会进行解毒，毒素便难以在身体产生致癌物质。

2. 抑制肿瘤细胞

番薯含有丰富的维他命C、β-胡萝卜素、维他命E，还含有DHEA（去氢表雄固酮），能够抑制乳癌、大肠癌、前列腺癌的肿瘤细胞形成。

3. 补充贺尔蒙

番薯中的DHEA会引发男性体内形成雄激素、女性体内形成雌激素，有效为男女更年期补充贺尔蒙。

4. 促进癌细胞凋亡

番薯中的神经节苷脂，能促进癌细胞凋亡，有助防癌。

番薯2大进食禁忌 多吃反伤身？

虽然番薯的抗癌功效惊人，不过刘医生提醒进食番薯时要留意以下事项：

1. 忌进食生番薯  

刘医生提醒，尽管生番薯在抗癌食物排名中位列第2，但生番薯内的淀粉未煮熟，难以消化吸收，故建议日常不要进食生番薯，以免引起肚痛腹泻。

2. 进食过量番薯恐患脂肪肝

刘医生指，曾治疗过一位癌症患者因听说番薯可排毒，一日吃3条番薯（每条中型番薯约120kcal），但原本的饭量却没有调整，3个月胖了5.6kg、三酸甘油酯飙升，更患上脂肪肝。他提醒大家，番薯累积热量不低，进食要适量；如果进餐时吃了1条番薯，饭量最好减走一半至2/3。

资料来源：健康好生活日本国立癌症预防研究所

