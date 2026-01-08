降血压食物｜高血压易致中风心肌梗塞 专家票选13种食物护血管 橄榄油/牛油果三甲不入？

【降血压食物】高血压在本港相当普遍，更常被称为「隐形杀手」，可引致严重的心脏病、中风、肾衰竭，甚至死亡。想避免高血压，有日媒邀请多位专家，以投票方式选出13种保护血管的食物，有助降血压，当中橄榄油和牛油果竟然不入三甲？

降血压食物｜高血压易致中风心肌梗塞 专家票选13种食物护血管

日媒《介护ポストセブン》报道，被医界称为「沉默杀手」的血管疾病，往往毫无预警地发作，其中最令人畏惧可能会致命或造成严重后遗症的脑中风与心肌梗塞。日本齿科大学客座教授渡边尚彦指出，易患血管疾病的人其实有明确的危险因子可循，其共同病理基础都是动脉硬化导致的血管阻塞，即高血压和高胆固醇等导致血管狭窄或阻塞的行为会增加风险。但只要透过健康饮食和生活习惯，有助预防动脉硬化和降低血压，进一步降低中风和心肌梗塞的风险。

报道邀请10名营养师、医学专家及心脏科医生，各自推介有助保护血管的最佳食物，并各自为这些食物评分，评分标准如下：

每位专家推介第1名是10分、第2名是9分、第3名是8分，第4名是7分，第5名是6分。综合所有专家的评分，最终得出以下13个获得10分或以上最有效护血管的食物：

降血压食物｜保护血管食物排行榜：（由第12名至第1名）

降血压食物排名：

第12位：鲭鱼（10分）

富含的n-3脂肪酸，具有改善血液循环的功效，能有效降低心肌梗塞和脑中风的发病风险。建议将鲭鱼用于各种烹饪用途，例如醋渍鲭鱼和味噌炖菜等。

第12位：姜（10分）

含有姜辣素与姜烯酚两大活性成分，不仅能有效调节血压、改善血脂异常，更能促进血液循环、预防动脉硬化形成，从而降低中风及心肌梗塞等疾病的发生风险。

第11位：蘑菇（13分）

蘑菇富含膳食纤维；而含有的钾，能促进体内钠离子排出，有效调节血压。此外，含有鲜味成分，能减少烹调时的调味料使用量，帮助达成减盐目标。

第10位：大豆（14分）

在豆类中大豆特别富含植物性蛋白质、膳食纤维及钙质，其中含有的植物性蛋白质，能有效增强血管弹性，而含有的大豆异黄酮成分，更具有降低坏胆固醇和中性脂肪的功效。

第9位：坚果（15分）

坚果类不仅含有优质脂肪，还富含维他命E，有助降低心脏病的风险。此外，吃坚果还有效降低心血管疾病和减少第二型糖尿病风险。由于坚果热量较高，建议每日摄取量控制在30克以内。

第8位：牛油果（16分）

富含n-9脂肪酸，属于一种优质脂肪，有助降低坏胆固醇并维持心脏健康。此外，还富含钾质，可促进体内的盐分排出。因此，建议可直接生食或者搭配沙律进食。

第6位：三文鱼（16分）

富含Omega-3脂肪酸，有效预防动脉硬化、调节血压并降低坏胆固醇水平；而含有色素成分的虾红素，更具有抗发炎与抗氧化功效。

第6位：竹荚鱼（16分）

不仅含有DHA，更富含EPA，有效抑制血液凝固。此外，还富含维他命B2，这些营养成分有助分解体内的过氧化脂质，能显著延缓动脉硬化和抗衰老。

第5位：香蕉（19分）

富含钾、镁和膳食纤维等关键营养素，有效预防高血压与动脉硬化；而含有的钾，则能促进体内过量钠离子排出。

第4位：橄榄油（24分）

富含酚类化合物，有效预防心血管疾病；而含有的n-9脂肪酸，已被证明具有降血压功效。此外，有研究显示，橄榄油可以降低动脉粥状硬化引起的心血管疾病的风险。

第3位：青鱼类（24分）

富含DHA与EPA等不饱和脂肪酸，能有效改善血液循环，预防血栓，还具有降低血液中胆固醇及中性脂肪含量，且无论新鲜或罐头形式摄取皆可获得相同效益。此外，青鱼类含优质蛋白质，是构建健康血管的重要原料。

第2位：冬菇（26分）

冬菇所含有的鲜味成分香菇嘌呤，能有效降低坏胆固醇并抑制血压上升；而含丰富的膳食纤维，可吸收并排出体内多余的胆固醇等脂质与糖类，并软化血管。冬菇还含丰富的钾离子，能促进身体排出钠，避免血压升高。

第1位：纳豆（48分）

纳豆含有黏性成分的纳豆激酶，具有溶解堵塞血管的血栓的功效；而所含的异黄酮抗氧化成分，能维护心脏与血管健康。进食纳豆可改善肠道环境，降低动脉硬化风险。有数据显示，中风和脑梗在周一早上更容易发生，特别建议在周日晚餐时进食纳豆。此外，纳豆激酶的效果可持续8至12小时，若在晚餐时吃纳豆，第二天早上即可带来效果。

高血压有何常见症状？头痛/头晕恐高危？

本港的高血压情况非常普遍，据本港的「2020-2022年度人口健康调查」结果显示，本港15-84岁人士高血压的总患病率达29.5%。据衞生署资料显示，高血压是指当在休息状态或放松身体时，血压仍持续高于正常水平。如血压持续超过140/90mmHg，便属于高血压。

由于大部分高血压患者都没有明显病征，往往要到并发症出现才知道患上「高血压」，因而常被称为「 隐形杀手」。一般而言，高血压常见症状如下：

眩晕

视线模糊不清

头痛

疲劳

脸部发红

衞生署提醒，患上高血压而不加以治疗或控制，可导致冠心病和心脏病发作、心脏衰竭、中风、视网膜血管病变、肾衰竭等严重疾病，甚至有致命风险。血压越高和不受控制的时间越长，出现并发症的机会及其严重性越大。

大多数高血压的患者没有明显成因，但以下个别或综合的因素，也会增加患上高血压的风险：

吸烟

缺乏运动

肥胖

精神紧张

饮酒过多

家庭成员是高血压患者

其他诱发高血压成因：

肾病

心脏病

荷尔蒙失调

某些药物的副作用（如类固醇）

资料来源：《介护ポストセブン》、衞生署、2020-2022年度人口健康调查

延伸阅读：必做2动作1分钟降血压！防中风/心肌梗塞 如何在家轻松做？

---

相关文章：

中风年杀3000港人 必吃6大食物护血管 怎样喝咖啡降32%中风风险?

全球每3人有1人患高血压 专家拆解10大血压异常种类 每天做这运动护血管

经常肩颈痛恐高血压警号 医生教2大伸展动作降血压 最快1分钟见效！

饮食高钠多盐易中风！专家推介护血管必吃4类食物 逆转中风危机