抗皱乳霜及精华液推荐｜日本《LDK》推荐6款人气产品 最平只售$189 有效抚平皱纹不黏腻

抗皱乳霜及精华液推荐｜日本美妆杂志《LDK the beauty》实测6款抗皱乳霜和精华液，6款产品评分都在3.40分以上，第1位的皱纹改善效果获得高度评价，有助抚平皱纹不黏腻。

日本《LDK》实测6款抗皱乳霜及精华液

《LDK the beauty》公布6款抗皱乳霜和精华液评测结果，评测主要根据以下3大标准：

皱纹改善程度：测试者连续使用产品一段时间，并使用专用仪器测量皱纹数量，以使用前后皱纹增减量的平均差来评估产品效果。 成分：除了有效改善皱纹的成分外，专家还对保湿等成分进行了全面评估。 易用性：测试者使用本产品，并对其涂抹的难易程度、与肌肤的融合程度以及容器的易用性进行评估。

抗皱乳霜及精华液实测结果及评价⬇⬇⬇

《LDK》评测6款抗皱乳霜和精华液名单：

第6位（3.42分）：Menard Lines Reset药用美容液（日圆¥7810，约HK$424）

第5位（3.48分）：WrinkFade药用抗皱护理浓缩精华（日圆¥3480，约HK$189）

第4位（3.80分）：Raiz Wrinkle Cross美容液（日圆¥14300，约HK$776）

第3位（3.84分）：Perle Savon Premium Serum（日圆¥8640，约HK$469）

第2位（4.24分）：Revisis Wrinkle Care Whitening Eye Cream（日圆¥7700，约HK$418）

第1位（4.36分）：Domohorn Wrinkle Cream 20（日圆¥14300，约HK$776）

测试员指，第5位的「WrinkFade药用抗皱护理浓缩精华」蕴含三种有效成分：肝素类（用于改善皱纹、保湿和锁水）、甘草酸二钾（用于防止皮肤粗糙）和人体神经醯胺。它质地厚重，但能完美融入肌肤。它只售$189，性价比很高。

第2位的「Revisis Wrinkle Care Whitening Eye Cream」改善皱纹的有效成分是烟碱醯胺。测试员指，它皱纹改善效果的评价良好，还添加了神经酰胺和透明质酸等保湿成分，以及预防肌肤粗糙的有效成分甘草酸二钾，是一款多功能护肤产品。

获得第1名的「Domohorn Wrinkle Cream 20」获得「Bestbuy」称号。测试员指，其抗皱活性成分是烟碱醯胺。该公司专有的胶原蛋白和发酵胶原蛋白寡肽（保湿成分）也是其卖点。「Domohorn Wrinkle Cream 20」的皱纹改善效果获得了高度评价。它有顺滑的涂抹感、不黏腻，能带来舒适持久的滋润感。

资料来源：《LDK the beauty》

