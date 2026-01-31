儿茶素防癌/护心血管 营养师比拼6种茶类含量 乌龙茶排名非最高？

【喝茶功效】乌龙茶、绿茶或红茶，喝哪一种茶最有益健康？有营养师指，茶叶当中的儿茶素具有防癌症、保护心血管等功效。而不同种类的茶，儿茶素含量也大有差异。但即使是儿茶素含量较低的茶，对于健康也有不同好处。

儿茶素4大功效 防2类癌症更护心血管

营养师林俐岑在Facebook专页发文表示，茶叶因为发酵程度的不同，造就出不同风味及香气。而发酵程度越低的茶，抗氧化物「儿茶素」含量越高。

儿茶素对身体的益处：

抗氧化作用：儿茶素是一种很强的抗氧化植化素，能中和体内的自由基，减少氧化压力对细胞的损害，有助延缓衰老。 促进代谢：提升新陈代谢率，特别是在运动时加速脂肪燃烧，能助辅助体重管理。 改善心血管健康：研究显示，儿茶素能降低坏胆固醇，促进血液循环，减少心血管疾病的风险。 预防消化系统癌症及乳癌

比拼6种茶类儿茶素含量 乌龙茶/绿茶/红茶/白茶

林俐岑列出6种常见茶叶发酵程度，喝红茶还是绿茶更有效补充儿茶素？

6种茶类儿茶素含量排名（由高至低）：

1. 绿茶

没有经过发酵的茶，常见的绿茶包括台湾的三峡碧螺春、龙井茶，或是各种绿茶粉，还有日本的玉露绿茶也是以高儿茶素所著名。

2. 白茶

发酵程度较低，约7至12%，常见的有牡丹白茶、寿眉白茶等，味道淡雅清新，口感温和。

3. 文山包种茶

包种茶属于乌龙茶类中，发酵程度最低的，大约是10至15%，相较于绿茶和白茶来说，产量更大。

4. 高山乌龙茶

发酵程度约在15至25%，也是属于轻度发酵茶，既带有特殊风味，也含有丰富的儿茶素含量。

5. 重发酵乌龙茶

发酵程度较高，大约落在50至80%，包括红乌龙、东方美人茶等，儿茶素含量相对较低。

6. 全发酵茶

例如红茶，以及属于后发酵茶的黑茶（普洱茶），茶叶经过重度氧化，儿茶素所剩无几。

红茶/普洱也含抗氧化物 发酵茶5大好处

发酵茶虽然儿茶素含量较低，不过并非代表对身体无益处。林俐岑强调，无论是哪一种茶类，只要是无糖茶，都对身体健康有帮助，建议可以交替饮用，取代含糖饮料。而发酵茶对健康有以下5大好处：

含有大量的抗氧化剂：例如「茶多酚」，可以帮助中和体内的自由基，减少细胞损伤。 维持心血管健康：研究显示，定期饮用红茶和其他发酵茶可能帮助降低血压、改善血管功能，从而支持心血管健康。 促进消化：普洱茶等发酵茶，可以促进肠道健康，帮助消化，并可能具有调节肠道微生物的作用。 心情和精神集中：发酵茶中含有的咖啡因和茶氨酸组合，能帮助提高注意力和集中力，同时带来放松的效果。 减少压力：茶多酚有助于降低压力荷尔蒙如皮质醇的分泌，从而帮助纾压。

资料来源：林俐岑营养师的小天地

专家履历：林俐岑

台北医学大学保健营养学系硕士毕业，糖尿病卫教师认证（CDE），体重管理营养师，运动营养专业认证（CTSSN），居家长照营养师认证

---

