医生揭8大熬夜恶果 患癌风险增40% 1类人更易猝死

【熬夜坏处】不少港人都有熬夜习惯，不过经常熬夜不止会令精神转差。有医生指出，熬夜的代价远比想像中更可怕，长期熬夜者的患癌风险比早睡者高出40%，到底日常应如何戒除熬夜的坏习惯？

医生揭8大熬夜恶果 患癌风险增40%

胸腔暨重症专科医生黄轩指，就算不抽烟、不喝酒，注重饮食健康，只要熬夜，身体都会加速崩溃，甚至可能为未来埋下严重的健康隐患。他列出以下8个熬夜对身体的坏处。

熬夜对身体有何坏处？

8大熬夜后果：

1. 体重失控

熬夜会影响体内何尔蒙分泌，使人感到异常饥饿，甚至暴饮暴食，特别是高热量的宵夜。夜间身体代谢率下降，摄入的热量无法有效消耗，脂肪更容易囤积在腰腹，让人变成易胖体质，减肥也更加困难。

2. 免疫系统崩溃

连续3天睡眠不足，身体的免疫细胞活性便会下降70%。防御机制变弱更容易感冒、生病，甚至肠胃功能失调。长期熬夜者可能出现慢性发炎。

3. 皮肤状况变差

熬夜导致胶原蛋白加速流失，使肌肤变得暗沉、松弛，出现黑眼圈、细纹、痘痘等问题。皮肤状况一去不复返，让人看起来比实际年龄更显老态。

4. 影响心血管健康

夜晚是心脏修复的关键时刻，熬夜会导致心脏持续超负荷运作，增加血压和心率不稳的风险。有统计显示，在35岁以下的猝死案例中，超过80%都与长期睡眠不足有关。

5. 大脑衰退

长时间熬夜会影响大脑神经传递，使注意力不集中，反应迟钝，话到嘴边却想不起来，记忆力下降。研究显示，经常熬夜的人脑细胞死亡速度是正常人的2倍，35岁时可能已经拥有60岁的脑力。

6. 患癌风险上升

褪黑激素是人体天然的抗癌物质，但熬夜会抑制其分泌，导致乳癌、大肠癌等风险上升。研究发现，长期熬夜者的癌症发病率比早睡者高出 40%，可见熬夜不仅影响当下健康，还可能埋下致命隐患。

7. 消化系统受损

肝脏与肠胃在夜间进行修复与排毒，但熬夜会打乱这过程，使得胃酸分泌失调，容易引发胃溃疡和消化不良等问题。许多长期熬夜的人都有胃痛、腹胀的困扰，严重时甚至可能演变为慢性胃病。

8. 情绪波动大

睡眠不足会让大脑的情绪调节中枢过度活跃，使人变得焦虑、暴躁，甚至增加抑郁症的风险。长期熬夜的人通常也会影响人际关系，容易与家人、朋友发生冲突。

如何戒除熬夜习惯？睡前必吃1水果

黄轩医生指，每一次熬夜都是在消耗生命。或许短期内感觉不到影响，但当健康出现警讯时才后悔已经来不及。他列出以下4个摆脱熬夜习惯的贴士：

戒除熬夜习惯4大贴士：

1. 远离手机 为卧室营造助眠环境

睡前2小时关闭电子设备：手机蓝光会抑制褪黑激素分泌，影响入睡，建议提前关机或开启护眼模式

卧室使用暖色灯光，选择遮光窗帘，保持室温在20-22°C，有助于快速入睡。

2. 调整饮食

晚上7时后避免进食高热量宵夜，以免影响消化和睡眠品质。

睡前喝暖牛奶或吃一些车厘子，可帮助补充褪黑激素，提升睡眠质量。

3. 培养固定的睡前习惯

晚上9时后开始放松活动：泡脚（40°C温水+生姜片）、聆听轻音乐或白噪音，帮助大脑进入休息状态。

肌肉放松训练：躺在床上，从脚趾到头部逐步紧绷后放松，重复3次，有助于减少焦虑感，提高入睡速度。

4. 周末不要睡太多

熬夜后的修复策略：白天每工作45分钟，可短暂闭眼深呼吸3分钟，减少疲劳累积。

避免周末睡太多：建议最多补眠1.5小时，以免打乱生理时钟，影响下一周的作息。

资料来源：胸腔暨重症专科医生黄轩

专家履历：胸腔暨重症专科医生黄轩

胸腔暨重症专科医师、中西医国际医师亦是微创胸腔内视镜手术专家。

