研究证地中海饮食法防4大癌症 肝癌风险低48% 医生教多吃4物更有效

【防癌饮食】地中海饮食法获选为2025年最佳饮食法，更是蝉联榜首8年。最新研究发现，遵循地中海饮食法可有效防癌，降低4种与肥胖相关的癌症风险，当中患肝癌风险更可降低达48%。有医生建议可以在地中海饮食法的基础上，更多地进食4种食物，发挥更大的防癌功效。

地中海饮食法防4大癌症 肝癌风险低48%

胃肠肝胆科医生李柏贤在Facebook专页发文表示，一项最新研究证明，地中海饮食法有助预防4大常见癌症，最多可使患肝癌风险大减48%。

这项研究使用了欧洲前瞻性癌症与营养研究（EPIC研究）的数据。李柏贤医生指，EPIC研究在1992-2000年收集了10个欧洲国家、23个医学中心，共450,111名35至70岁人士的数据，追踪中位数长达14.9年，因而是全球最具影响力的癌症与营养学数据之一。而是次的新研究，是著重探讨「地中海饮食」与癌症风险的关联，结果发表在《JAMA Network Open》。

地中海饮食可防癌？

研究有何发现？

参加者填写了饮食评估问卷，研究人员重点分析了地中海饮食相关的14个食物种类：

蔬菜、豆类、水果、坚果和种子、乳制品、谷物、肉类和肉制品、鱼类和海鲜、单元不饱和脂肪、多元不饱和脂肪，以及饱和脂肪。

研究结果：

高度遵循地中海饮食的参加者，罹患肥胖相关癌症的整体风险降低6%

大肠癌风险降低8%

肝癌风险降低48%

肾癌风险降低33%

食道癌（中度遵循）风险降低34%

吸烟人士若高度遵循地中海饮食，患癌风险较低度遵循者降低14%

已戒烟人士若高度遵循地中海饮食，患癌风险较低度遵循者降低9%

李柏贤医生指，研究显示了，即使只是中度遵循地中海饮食，也能显著获得保护效果。另外，地中海饮食对于吸烟者，也有一定的防癌效果。因此，戒烟配合饮食改变，才是最佳的防癌方案。

地中海饮食为何能防癌？对健康有何好处？

研究人员推断，地中海饮食有4种可能的防癌抗癌机制：

减少发炎：降低体内发炎反应，抑制癌细胞增长。

调控血糖：减少胰岛素作用，阻止癌细胞增殖。

丰富纤维：帮助清除肠道致癌物，减少肠癌风险。

综合效应：不是单一食物有效，而是透过整体饮食习惯发挥强大保护力。

除了能帮助预防癌症，李柏贤医生表示，地中海饮食对于发炎性肠道疾病（IBD）也有好处：

因富含抗氧化物与膳食纤维，可有效降低肠道发炎程度，改善肠道菌群平衡与黏膜健康，延长疾病的缓解期。

含丰富的健康脂肪（如橄榄油、鱼油）有助提升营养吸收，降低氧化压力，并可能缓解患者的焦虑和抑郁症状，使患者的健康状况与生活质素获得全面提升。

绿色地中海饮食更健康？要多吃4种食物

另外，李柏贤医生表示，相比传统地中海饮食，经过稍加调整的「绿色地中海饮食」更为健康。有研究显示，绿色地中海饮食在减少内脏脂肪、降低胆固醇及改善血糖控制方面，较传统方式的效果更理想。

「绿色地中海饮食」的关键改变

减少红肉摄取

增加摄取绿叶蔬菜、绿茶、核桃与藻类补充品

不过他提醒，如果属过敏体质或其他相关并发症，建议先与营养师或医生讨论如果调整饮食，避免乳制品，以免乳糖可能会加重肠胃不适或引发急性过敏发作。至于克隆氏症患者或有肠道狭窄问题的人，应避免过量摄取坚果和豆类，以防肠道阻塞。

资料来源：Dr.Le 李柏贤

专家履历：李柏贤医生

台湾林口长庚胃肠肝胆科副教授，专项是发炎性肠道疾病如克隆氏症、溃疡性结肠炎等

