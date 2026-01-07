常吃6种「健康」食物 恐致血糖高/糖尿病？这款植物奶竟上榜！

【高血糖】不少人一日三餐常吃的健康食物，但原来暗藏健康风险！有营养师指，吃6种「健康」食物时易堕陷阱，恐致高血糖并引发其他健康问题，其中包括1种植物奶！

6种「健康」食物恐致血糖高/糖尿病？

营养师张珮蓁在其Facebook专页发文指，不少主打健康的食物，其实含有「隐藏糖分」，若长期摄取可能会令血糖失控，导致肥胖。如果持续血糖偏高，恐怕增加患上糖尿病的风险！

哪些「健康」食物易致血糖高？

1.谷物早餐

大部分谷物早餐也会额外增加不少糖分，以提升风味。建议选择无糖或低糖谷物早餐，进食时配搭含丰富蛋白质的食物，控制血糖水平，避免波动。

2.果汁

果汁在制作过程中，去除了膳食纤维。饮用后，身体会快速吸收糖分，导致血糖不稳定。建议多吃一整个水果，（如可以）宜连同果皮果肉一起吃。

3.能量棒

能量棒含有蛋白质和膳食纤维，但同样地，部分产品添加了过多糖分去提升口感。若要快速补充能量，建议选择碳水化合物较多的能量，选购时要仔细阅读营养标签。

4.希腊式乳酪

不少经过调味的乳酪通常也额外添加糖分。在加工过程中，「希腊式」乳酪会被加入「增稠剂」或「鲜忌廉」，制成像希腊乳酪般，让口感更浓郁和绵密。选购时，要留意食物成分表，小心检查是否添加了增稠剂成分，例如鲜忌廉、刺槐豆胶和果胶等材料。

5.果干

在制作过程，果干也有机会被添加额外糖分。果干因为水分减少，糖分浓缩，一不留神，很容易吃过量。建议把果干放在碗中，让自己有意识地控制食用份量。

6.燕麦奶

植物奶也有机会额外添加了糖分，以提升口感。燕麦奶属于碳水化合物，喝一杯燕麦奶摄取的碳水化合物含量，有机会等于吃半碗白饭！

血糖高易患糖尿病？留意8大初期症状

根据本港医管局资料，当胰脏分泌的胰岛素不足，或胰岛素不能发挥功能时，血糖便会不正常地升高，长远而言恐导致糖尿病。

糖尿病初期症状

据医管局资料，如果空腹血糖≥7mmol/L，或餐后两小时血糖>11.1 mmol/L的人士，即可被判断为患上糖尿病。血糖过高可引致脂肪及蛋白质代谢紊乱，长远更会引起心血管、视网膜、神经、肾脏等多个身体系统及器官破坏。

糖尿病患者初期会出现以下症状：

经常口渴、小便频密、感到饥饿、体重下降

容易疲倦、视力模糊、伤口不易愈合

皮肤痕痒，女性或会出现阴部发痒的情况

糖尿病有何并发症？严重恐致心脏衰竭？

据医管局资料，糖尿病有机会引起急性或慢性并发症，严重者有机会导致截肢或致命风险：

1. 慢性并发症

若糖尿病控制不当，血糖长期偏高，血管和神经系统容易受到损坏，令身体器官长期受损，甚至丧失功能，有致命风险：

脑：脑血管病如中风等

眼睛：视网膜病变、白内障、青光眼

心脏及血管：冠心病、心脏衰竭、高血压

肾脏 ：蛋白尿、感染、肾功能衰竭

足部：神经病变、血管病变、溃疡、感染。如下肢溃疡感染长期不愈者，可能需要截除下肢

2. 急性并发症

急性血糖过低 (血糖少于3.9mmoil/L)：

患者可能出现会出心跳加速、严重饥饿、头晕、眼花、震颤、发抖、冒冷汗、嘴唇、舌头或手指有麻痺感觉，昏昏欲睡、甚至神智不清

若患者清醒，可服用15克容易吸收的碳水化合物，如方糖/果汁糖3粒、3茶匙砂糖、普通汽水或果汁半杯，征状改善后加面包1小片或饼干3-4块

急性血糖过高 (血糖等于或超过15mmoil/L)：

患者可能会呼吸快而深、有恶心、呕吐、剧渴现象、并引致神智不清或昏迷情况

此时患者应尽快送院医治

资料来源：营养师张珮蓁、医管局

