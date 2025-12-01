7种冷冻食物降血脂超强 更防中风心脏病！这种面包冷藏后更健康？

吃急冻食物一定不健康？有营养师推介7种急冻食物，有助降低血液内的三酸甘油脂（属于血脂），从而减低中风、患心血管疾病的风险。近年大热的减肥食物「椰菜花饭」，也有助降血脂？这种面包「雪一雪」效果更好？

三酸甘油脂过高 恐致中风心脏病

根据外媒《Eating Well》报道，美国一名推广植物性饮食的营养师Deborah Murphy表示，「三酸甘油脂」属于血液里的一种脂肪。虽然身体需要一些三酸甘油脂来提供能量，但若水平过高会增加中风及患心血管疾病的风险。

7种急冻食物降血脂 这种面包宜冷藏？

Deborah Murphy指，部分急冻食物所含有营养素不比新鲜食物差，甚至富含有益心脏健康的纤维和Omega-3脂肪酸，有助降低三酸甘油脂水平。她推介其中7种有助降低三酸甘油脂的急冻食物。

哪些急冻食物获推介，有助降血脂？

1. 急冻蔬菜

急冻蔬菜（例如急冻西兰花）富含高纤维，对心脏非常有益。

相关研究：与摄取较少蔬果相比，每天至少吃3份水果和蔬菜，有助于降低三酸甘油脂水平。

建议选择没有调味的急冻蔬菜，因为有酱汁的产品通常都是高饱和脂肪和高钠，不利于心脏健康。

2. 发芽谷物面包

从吃精制谷物改吃全谷物可以增加纤维摄取量，而发芽谷物面包不只比一般面包纤维含量高，而且添加糖更少，冷冻保存的保质期更长，更通常不含防腐剂。

相关研究：在超重或肥胖的成年人中，采取高纤饮食者，较纤维摄取量较低的人，三酸甘油脂水平更理想。

建议使用发芽谷物面包来制作多士或三文治，一餐能轻松地增加3至6g纤维。

3. 三文鱼

急冻鱼是很好的蛋白质选择，尤其是急冻三文鱼。油性鱼含有不饱和脂肪Omega-3，有助降低三酸甘油脂。

相关研究：无论是健康或不健康的组别，吃鱼，尤其是油性鱼，都与三酸甘油脂水平降低有关，且很大程度上归功于海鲜中的Omega-3。

建议：煎三文鱼是很好的晚餐菜式。

4. 综合莓果

莓果富含抗氧化剂和纤维，有助降低三酸甘油脂水平，并改善整体健康。

建议可用来制作果昔或纯素雪糕，也可以加入乳酪、燕麦或窝夫一起食用。

5. 枝豆（毛豆）

毛豆不只是优质的植物性蛋白质，也富含纤维和Omega-3脂肪酸，特别是ALA（α-亚麻油酸），有助降低三酸甘油脂水平。

相关研究：患有糖尿病且有高胆固醇和高三酸甘油脂问题的人士，在饮食当中加入毛豆等豆类食品，对于改善病情特别有效。

6. 冷冻植物肉汉堡

冷冻植物肉是另一种有助降低三酸甘油脂水平的冷冻蛋白质食物，它们的饱和脂肪含量较低，且富含纤维。

如果用豆类和小扁豆制成的植物肉，纤维含量更高，能够延缓碳水化合物的吸收，并减少肠道中的脂肪吸收，双效降低三酸甘油脂。

建议留意营养标签，避免选择钠含量太多的植物肉汉堡。

7. 椰菜花饭

维持血糖稳定也是控制三酸甘油脂的关键之一。以椰菜花饭（切碎的椰菜花）代替白饭，有助降低总碳水化合物摄取量，减少对血糖的影响。

建议将主食及各种使用米饭的料理，都替换成椰菜花饭。

降低三酸甘油脂 3大饮食建议

除了可选择上述急冻食物之外，Deborah Murphy另提出3项饮食建议，有助将三酸甘油脂水平回复到正常范围。

1. 限制摄取添加糖

汽水、糖果、烘焙食物和雪糕当中的糖分，会令三酸甘油脂升高。除了这些明显含糖的食物，平时也要留意食物标签，有不少食物都是「隐形糖分陷阱」。

2. 增加活动量

摄取的卡路里多于消耗卡路里，会导致三酸甘油脂水平升高。定期运动有助控制体重，促进心脏健康，并改善三酸甘油脂过高的问题。建议是每周至少进行150分钟中等强度运动，或做75分钟高强度运动。

3. 少喝酒

酒精含有热量，如果是加入汽水或糖浆的调酒饮料，还会额外有糖分的热量，这也是导致三酸甘油脂超标的原因。

喝酒要适量，男性每天不宜喝超过2个标准杯（Standard Drink），女性不宜超过1个标准杯（1个标准杯约等于1罐酒精浓度为5%的啤酒）。

甚么是三酸甘油脂？

根据本港医管局资料，三酸甘油脂由甘油和脂肪酸合成，体内大部分脂肪组织均由三酸甘油脂构成，建议体内的三酸甘油脂含量应低于2.0mmol/L。如果血液中的三酸甘油脂过高，会增加心血管疾病的机会。

