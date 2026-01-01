感冒咳嗽可以吃橙吗？医生推介6类食物治感冒 饮1种茶可增免疫力？

【感冒饮食】天气转凉易感冒，有说法指，感冒咳嗽期间不应吃橙，到底是否正确？吃甚么有助纾缓？有医生推介6类食物有效纾缓感冒症状，增强免疫力。

感冒可以吃橙吗？

感冒吃橙，会否加重症状？小儿感染科医生李尚谦在其Facebook专页发文指，虽然橙含有的柠檬酸有机会刺激呼吸道，不过如要真正「刺激」到呼吸道，其实需要摄取大量柠檬酸，一般人通常难摄取到这样的份量。相反，橙含有丰富的维他命C、橙皮苷等营养，本身有促进免疫力及抗发炎的功效，因此，他建议感冒期间不妨多吃橙。

纾缓感冒吃甚么？6类食物治感冒

除了橙等柑橘类水果外，李尚谦医生表示，以下食物同样可促进免疫力，有助纾缓感冒症状：

纾缓感冒食物

1. 橙等柑橘类水果

营养素：维他命C、橙皮苷．

功效：有助上皮屏障功能，促进淋巴系统和吞噬细胞发展，增强免疫力，有助抗发炎。

2. 木瓜

营养素：抗氧化剂胡萝卜素。

功效：促进淋巴细胞跟T细胞等免疫细胞增生。

3. 蘑菇

营养素：硒、维他命B6。

功效：有抗氧化、抗发炎及稳定神经功能。

4. 茶

例子：绿茶。

营养素：绿茶素(EGCG)、茶氨酸。

功效：促进免疫调节细胞因子的合成；促进免疫细胞产生抗菌的化学物质。

5. 牛奶

营养素：免疫球蛋白和β-酪蛋白。

功效：有助抗体合成，改善淋巴细胞功能。

6. 鸡蛋

功效：防止金属螯合和自由基清除所引起的脂质氧化。

除了进食上述促进免疫力的食物外，李尚谦医生又建议感冒期间应多饮水，让身体有充足水分帮忙排除体内毒素；另一方面要多休息，让身体恢复免疫力。

流感与普通感冒有何分别？

随著天气转凉，身体容易出现感冒或流感等症状，然而两者其实有何分别？根据本港卫生署资料，伤风感冒是指上呼吸道被病毒感染所引致的疾病，征状有流鼻水、轻微咳嗽等。季节性流行性感冒（流感）是由流感病毒引致的急性呼吸道疾病，在本港，流感一般于1至4月和7、8月较为流行。

常见症状：

流感：发烧、咳嗽、喉咙痛、流鼻水、肌肉痛、疲倦、头痛、呕吐、腹泻等

感冒：喷嚏、鼻塞、流鼻水、咽喉疼痛、咳嗽、声嘶、头痛、发烧

并发症：

流感：支气管炎或肺炎

感冒：可能有零星发冷、连带疲倦、流汗、肌肉及关节疼痛

传染途径：

流感：透过飞沬直接传播，或经接受间接传播

感冒：吸入或接触带有传播性的呼吸分泌物

资料来源：小儿感染科李尚谦医师（获授权转载）、衞生署

