感冒咳嗽可以吃橙吗？医生推介6类食物治感冒 饮1种茶可增免疫力？
更新时间：17:15 2026-01-01 HKT
发布时间：17:15 2026-01-01 HKT
【感冒饮食】天气转凉易感冒，有说法指，感冒咳嗽期间不应吃橙，到底是否正确？吃甚么有助纾缓？有医生推介6类食物有效纾缓感冒症状，增强免疫力。
感冒可以吃橙吗？
感冒吃橙，会否加重症状？小儿感染科医生李尚谦在其Facebook专页发文指，虽然橙含有的柠檬酸有机会刺激呼吸道，不过如要真正「刺激」到呼吸道，其实需要摄取大量柠檬酸，一般人通常难摄取到这样的份量。相反，橙含有丰富的维他命C、橙皮苷等营养，本身有促进免疫力及抗发炎的功效，因此，他建议感冒期间不妨多吃橙。
纾缓感冒吃甚么？6类食物治感冒
除了橙等柑橘类水果外，李尚谦医生表示，以下食物同样可促进免疫力，有助纾缓感冒症状：
纾缓感冒食物
1. 橙等柑橘类水果
- 营养素：维他命C、橙皮苷．
- 功效：有助上皮屏障功能，促进淋巴系统和吞噬细胞发展，增强免疫力，有助抗发炎。
2. 木瓜
- 营养素：抗氧化剂胡萝卜素。
- 功效：促进淋巴细胞跟T细胞等免疫细胞增生。
3. 蘑菇
- 营养素：硒、维他命B6。
- 功效：有抗氧化、抗发炎及稳定神经功能。
4. 茶
- 例子：绿茶。
- 营养素：绿茶素(EGCG)、茶氨酸。
- 功效：促进免疫调节细胞因子的合成；促进免疫细胞产生抗菌的化学物质。
5. 牛奶
- 营养素：免疫球蛋白和β-酪蛋白。
- 功效：有助抗体合成，改善淋巴细胞功能。
6. 鸡蛋
- 功效：防止金属螯合和自由基清除所引起的脂质氧化。
除了进食上述促进免疫力的食物外，李尚谦医生又建议感冒期间应多饮水，让身体有充足水分帮忙排除体内毒素；另一方面要多休息，让身体恢复免疫力。
流感与普通感冒有何分别？
随著天气转凉，身体容易出现感冒或流感等症状，然而两者其实有何分别？根据本港卫生署资料，伤风感冒是指上呼吸道被病毒感染所引致的疾病，征状有流鼻水、轻微咳嗽等。季节性流行性感冒（流感）是由流感病毒引致的急性呼吸道疾病，在本港，流感一般于1至4月和7、8月较为流行。
常见症状：
- 流感：发烧、咳嗽、喉咙痛、流鼻水、肌肉痛、疲倦、头痛、呕吐、腹泻等
- 感冒：喷嚏、鼻塞、流鼻水、咽喉疼痛、咳嗽、声嘶、头痛、发烧
并发症：
- 流感：支气管炎或肺炎
- 感冒：可能有零星发冷、连带疲倦、流汗、肌肉及关节疼痛
传染途径：
- 流感：透过飞沬直接传播，或经接受间接传播
- 感冒：吸入或接触带有传播性的呼吸分泌物
资料来源：小儿感染科李尚谦医师（获授权转载）、衞生署
---
