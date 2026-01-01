Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

吃洋葱防7大癌症！2种食法功效最强 远离大肠癌/肺癌/乳癌

保健养生
更新时间：13:05 2026-01-01 HKT
发布时间：13:05 2026-01-01 HKT

【防癌食物/洋葱好处】想要减低患癌风险，可以多吃辛辣催泪的洋葱！有医生指，吃洋葱可以预防大肠癌、肺癌、乳癌等7大常见癌症，有2种煮法及吃法有助加强防癌效果。除了洋葱，他又推介其他3种同样拥有强大防癌抗癌、抗氧化和抗发炎功效的蔬菜。

吃洋葱防7大癌症 2种食法功效最强

急症科医生张适恒在其YouTube频道推介吃洋葱防癌作用，有效预防7大癌症，包括胃癌、头颈癌、食道癌、大肠癌、肺癌、前列腺癌与乳癌。

张适恒医生讲解指，洋葱属于石蒜科葱属，个中含有种类多且大量的有机硫化物，除了拥有浓烈的气味，更有效抑制癌细胞。除了有机硫化物，石蒜科葱属的蔬菜亦含有相关丰富植化素，有强大的抗氧化和抗炎功能。

 

洋葱有何防癌成分？

  • 多种有机硫化物：包括DMS、DADS、DATS、DTTS、DPDS等，能够破坏细胞的DNA，令它们停止生长；更有研究发现，DADS硫化物有中和香烟中某些致癌物质的作用，也能消除加工肉中会引起大肠癌的亚硝胺。
  • 萝卜硫苷：切碎洋葱后会被释放出来，转化成可以抑制癌细胞的萝卜硫素。
  • 槲皮素：影响体内某些RNA片段，使其无法操控对身体有害并让正常细胞产生变化的基因。

如何吃洋葱最有效防癌？

张适恒医生表示，无论生吃或熟吃都一样好，因为能补充到不一样的营养成分。

生吃洋葱：

  • 建议吃法：切丁后放置10分钟，加入煮好的菜式当中拌匀，或加入蔬菜沙律当中。
  • 原因：能够完整保留有机硫化物，充分利用它们的防癌作用。因为有机硫化物非常怕热，只要加热，不管怎样煮都会被大量破坏，这也是为甚么洋葱被煮熟后呛辣的味道会大大减少。

熟吃洋葱：

  • 建议吃法：最好是以160°C低温油锅煎熟，煎大概4至8分钟，不变成金黄色；但不建议水煮，因为多酚类会大量地流失。
  • 原因：能够更好地吸收抗氧化多酚类物质，例如具抗癌能力的槲皮素。有研究发现，低温加热能使槲皮素释放得更多。

不只洋葱 3种葱属蔬菜也防癌 

张适恒医生形容石蒜科葱属蔬菜「几乎是食物中的抗癌秘密武器」，有大型流行病学研究发现，每天吃最多葱属蔬菜的人，罹患上述7种癌症的风险皆大幅降低，反映石蒜科葱属具有优于其他蔬菜的防癌能力。除了洋葱，他亦推介3种同科的蔬菜。

1. 大蒜

营养及食用份量：

  • 富含大蒜素，是有机硫化物的一种，每天吃10g或2瓣大蒜对健康很好。

大蒜吃法：

  • 生吃最能够摄取到大蒜素。将大蒜切碎后，里面的酵素才开始发挥作用，因此要至少放置10分钟，待其作用完全。

黑蒜好处：

  • 将大蒜在60°C和湿度80%的环境熟成数星期，让蒜头里一些耐高温的细菌发酵，所制成的，味道没那么刺激，带有一点像果干的甜味。有研究发现，黑蒜的抗氧化能力更优秀，而新鲜大蒜则有更好的抗发炎能力，两者各有所长，都值得食用。

2. 葱

  • 同样富含有机硫化物、植化素和微量元素。
  • 连根部一样可吃，可以整株用来卤肉，或夜入鱼汤里辟腥。葱白气味比较浓烈，因为大部分硫化物都集中在这个部分；葱绿则含有密度更高的植化素、维他命和矿物质，包括类胡萝卜素、叶酸、维他命A、B、C、E、K、钙、硒、镁、铁等。
  • 与洋葱一样，生吃能保存到最多的硫化物；如果想更好地摄取多酚类，则建议以低温快速地爆香，破坏其细胞壁，让多酚类释放出来。
  • 不过，国外不时发生吃生的葱花后集体感染甲型肝炎的事件，连美国FDA也曾提醒大众要注意这种风险。

3. 韭菜

  • 如何分辨韭菜或葱？前者是实心的，后者却是空心的。如果刻意在没有光的环境种植韭菜，就会种出韭黄，不过在光照充足的环境成长的韭菜，营养价值比韭黄更高。
  • 韭菜的气味，相对而言没有那么强烈。不过曾有医院报告指，吃大量韭菜的妇女，患上乳癌的风险大幅降低70%，幅度甚至比大蒜更高。因此比较适合不喜辛辣味的人。

吃洋葱韭菜后 如何消除口气异味？

张适恒医生又推介多种方法，有助减轻吃完葱属蔬菜后残留在口中的味道，避免影响社交。

  1. 吃一些中和硫化物分子的食物，例如柠檬、芫荽、牛奶和苹果
  2. 喝茶、咖啡或苹果醋
  3. 咀嚼口香糖或按摩唾液腺的位置，促进唾液分泌，当中的蛋白质可以带走硫化物。唾液腺分别在靠近下巴（舌下腺、颌下腺）或颞颚关节（腮腺）的位置。

延伸阅读：防慢性病防癌要吃三文鱼？研究揭12种超强抗发炎食物

资料来源：张适恒医师

---

