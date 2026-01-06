冬天洗澡后皮肤干燥痕痒 医生教4招保湿 润肤膏选哪种？水温勿超这温度！

【皮肤病/护肤】冬天洗澡后，为何皮肤特别干燥痕痒？润肤膏选哪种最好？有医生教4招保湿，洗澡时水温勿超某个温度，否则会加重皮肤不适症状。

冬天洗澡后皮肤干燥痕痒？

本港冬天天气变化大，有时气温骤降，有时则日夜温差大，皮肤也难适应。容易出现甚么皮肤问题？

皮肤干燥痕痒 易引发湿疹

重症科医生黄轩在其Facebook专页发文指，冬天天气寒冷时，皮肤容易因出汗和皮脂分泌减少，使皮肤的天然屏障变得容易受损。若洗澡太频繁、用力搓洗或使用清洁力过强的沐浴产品，会进一步破坏皮肤表层的皮脂膜。

黄医生指，由于冬天气温低，新皮脂的分泌需要更长时间来恢复。这段的时间皮肤容易出现干燥、痕痒和脱屑，甚至会引发「乏脂性湿疹」。

甚么是「乏脂性湿疹」？

这种湿疹在医学上被称为「缺脂性皮炎」（asteatotic dermatitis），又名乏脂性湿疹（asteatotic eczema）、老年性瘙痒症（senile pruritus）或冬季型瘙痒症（winter itch）。这属于一种慢性和复发性的皮肤疾病，通常较高机率发生于女性和长者身上。

根据一项在《PubMed》发表的研究，「乏脂性湿疹」与以下两大原因有密切关联：

皮脂分泌减少

皮肤屏障功能损害

冬天4招保湿护肤 润肤膏选这3成分

如何避免冬天洗澡后皮肤干燥痕痒？黄医生列出以下4种方法保湿护肤 ，有助避免皮肤受损，并纾缓皮肤干燥痕痒症状。

1. 控制洗澡时间与水温

2.选择温和的清洁产品

皮肤较干燥的人士，应避免使用清洁力过强的皂基沐浴露，建议选择滋润型和温和型沐浴露。

若需要每天洗澡，有时可以无需使用沐浴乳，只用清水冲洗即可。

3.洗澡后立即保湿

多项研究指出，使用含有以下成分的产品，能有效缓解皮肤干燥及痕痒：

黄医生建议，这些产品可在洗澡后3分钟内，即皮肤仍湿润时立即涂抹，效果最佳。

4. 减少洗澡频率

在干燥寒冷的冬天，大部分人可以每2至3天洗一次澡，尤其是高风险人士。若因运动或其他原因，仍需每天洗澡，也应注意缩短洗澡时间和及时保湿。

5类人忌频繁洗澡 皮肤恐更干更痕

黄医生指出，在冬天洗澡后，皮肤特别容易出现过度干燥和痕痒的高风险人士有以下5类。

1. 长者

原因：随著年龄增长，皮脂腺活性降低，皮脂分泌减少，皮肤屏障功能逐渐减弱，容易导致皮肤干燥。

相关研究：有研究显示，老年人在寒冷干燥的冬天更容易发生缺脂性皮炎或冬季型瘙痒症。

2.湿疹患者（异位性皮肤炎）

原因：异位性皮肤炎患者的皮肤屏障功能较弱，冬天常因水分流失率高和外界环境变化，而加重皮肤干燥和痕痒，而导致皮肤损伤。

3.肌肤干燥或敏感性皮肤人群

原因：这两类人群容易在冬天出现皮肤不适，干性皮肤缺乏足够的皮脂和天然保湿因子，而敏感肌则容易受外界刺激影响，进一步引发干燥和痕痒。

4.慢性疾病患者

糖尿病患者：容易因血液循环不良及神经损伤，导致皮肤干燥。

肾功能不全患者：因尿毒素积累，而影响皮肤屏障，导致干燥和痕痒。

5.长期暴露于干燥环境的人群

原因：经常在低湿度环境，例如冷气房或户外寒风中，皮肤水分蒸发加速，导致干燥加重。

如何改善皮肤干痒问题？

黄医生提出4大护理措施，让以上人士有效降低冬天洗澡时皮肤干燥和痕痒的风险：

减少洗澡次数，避免过热的水温。 使用滋润型的无皂基清洁产品。 洗澡后立即涂抹含有神经醯胺、尿素或甘油的保湿产品。 维持室内湿度在40-60%。

黄医生提醒，冬季气候干燥，皮肤的防御能力容易下降。除了减少过度清洁，还应注意补充饮食中的不饱和脂肪酸，例如鱼油和坚果，并保持室内湿度，有效预防皮肤干燥和痕痒问题。

资料来源：重症科医生 黄轩（获授权转载）

