冬天洗澡后皮肤干燥痕痒 医生教4招保湿 润肤膏选哪种？水温勿超这温度！

保健养生
更新时间：19:28 2026-01-06 HKT
发布时间：19:28 2026-01-06 HKT

【皮肤病/护肤】冬天洗澡后，为何皮肤特别干燥痕痒？润肤膏选哪种最好？有医生教4招保湿，洗澡时水温勿超某个温度，否则会加重皮肤不适症状。

冬天洗澡后皮肤干燥痕痒？

本港冬天天气变化大，有时气温骤降，有时则日夜温差大，皮肤也难适应。容易出现甚么皮肤问题？

皮肤干燥痕痒 易引发湿疹

重症科医生黄轩在其Facebook专页发文指，冬天天气寒冷时，皮肤容易因出汗和皮脂分泌减少，使皮肤的天然屏障变得容易受损。若洗澡太频繁、用力搓洗或使用清洁力过强的沐浴产品，会进一步破坏皮肤表层的皮脂膜。

黄医生指，由于冬天气温低，新皮脂的分泌需要更长时间来恢复。这段的时间皮肤容易出现干燥、痕痒和脱屑，甚至会引发「乏脂性湿疹」。

甚么是「乏脂性湿疹」？

这种湿疹在医学上被称为「缺脂性皮炎」（asteatotic dermatitis），又名乏脂性湿疹（asteatotic eczema）、老年性瘙痒症（senile pruritus）或冬季型瘙痒症（winter itch）。这属于一种慢性和复发性的皮肤疾病，通常较高机率发生于女性和长者身上。

根据一项在《PubMed》发表的研究，「乏脂性湿疹」与以下两大原因有密切关联：

  • 皮脂分泌减少
  • 皮肤屏障功能损害

冬天4招保湿护肤 润肤膏选这3成分

如何避免冬天洗澡后皮肤干燥痕痒？黄医生列出以下4种方法保湿护肤 ，有助避免皮肤受损，并纾缓皮肤干燥痕痒症状。

1. 控制洗澡时间与水温

  • 不要洗太久、搓太狠。
  • 相关研究1：水温不宜超过摄氏40度，防止皮肤角质层受损，而导致干痒等不适症状。研究结果于2022年在《Jouranl of Cliniacal Medicine》发表。
  • 相关研究2：冬天洗澡时间，建议控制在5至10分钟；泡澡则不要超过 20 分钟，以免皮肤过度脱水和出现胸闷、供血不足的情况。研究结果于2021年在《Skin Reseach and Technology》发表。

2.选择温和的清洁产品

  • 皮肤较干燥的人士，应避免使用清洁力过强的皂基沐浴露，建议选择滋润型和温和型沐浴露。
  • 若需要每天洗澡，有时可以无需使用沐浴乳，只用清水冲洗即可。

3.洗澡后立即保湿

多项研究指出，使用含有以下成分的产品，能有效缓解皮肤干燥及痕痒：

  • 甘油（Glycerol）：在皮肤中可作为保湿剂的来源和功能，能改善皮肤屏障功能并减少水分流失。相关研究结果于2008年在《The British Jouranl of Dermatology》发表。
  • 尿素（Urea）：可在治疗干燥皮肤状况中的使用，有效增加皮肤含水量，改善干燥和痕痒症状。相关研究结果于2021年在《Dermatol Ther (Heidelb) 》发表。
  • 神经醯胺（Ceramide）：研究显示，含有神经醯胺等皮肤相似脂质的乳霜与凡士林在修复受损皮肤屏障方面的效果，结果显示乳霜更有效地恢复皮肤功能。相关研究结果于2000年在《Acta Derm Venereol》发表。

黄医生建议，这些产品可在洗澡后3分钟内，即皮肤仍湿润时立即涂抹，效果最佳。

4. 减少洗澡频率

  • 在干燥寒冷的冬天，大部分人可以每2至3天洗一次澡，尤其是高风险人士。若因运动或其他原因，仍需每天洗澡，也应注意缩短洗澡时间和及时保湿。

5类人忌频繁洗澡 皮肤恐更干更痕

黄医生指出，在冬天洗澡后，皮肤特别容易出现过度干燥和痕痒的高风险人士有以下5类。

1. 长者

  • 原因：随著年龄增长，皮脂腺活性降低，皮脂分泌减少，皮肤屏障功能逐渐减弱，容易导致皮肤干燥。
  • 相关研究：有研究显示，老年人在寒冷干燥的冬天更容易发生缺脂性皮炎或冬季型瘙痒症。

2.湿疹患者（异位性皮肤炎）

  • 原因：异位性皮肤炎患者的皮肤屏障功能较弱，冬天常因水分流失率高和外界环境变化，而加重皮肤干燥和痕痒，而导致皮肤损伤。

3.肌肤干燥或敏感性皮肤人群

  • 原因：这两类人群容易在冬天出现皮肤不适，干性皮肤缺乏足够的皮脂和天然保湿因子，而敏感肌则容易受外界刺激影响，进一步引发干燥和痕痒。

4.慢性疾病患者

  • 糖尿病患者：容易因血液循环不良及神经损伤，导致皮肤干燥。
  • 肾功能不全患者：因尿毒素积累，而影响皮肤屏障，导致干燥和痕痒。

5.长期暴露于干燥环境的人群

  • 原因：经常在低湿度环境，例如冷气房或户外寒风中，皮肤水分蒸发加速，导致干燥加重。

如何改善皮肤干痒问题？

黄医生提出4大护理措施，让以上人士有效降低冬天洗澡时皮肤干燥和痕痒的风险：

  1. 减少洗澡次数，避免过热的水温。
  2. 使用滋润型的无皂基清洁产品。
  3. 洗澡后立即涂抹含有神经醯胺、尿素或甘油的保湿产品。
  4. 维持室内湿度在40-60%。

黄医生提醒，冬季气候干燥，皮肤的防御能力容易下降。除了减少过度清洁，还应注意补充饮食中的不饱和脂肪酸，例如鱼油和坚果，并保持室内湿度，有效预防皮肤干燥和痕痒问题。

资料来源：重症科医生 黄轩（获授权转载）

