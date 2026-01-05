暖身食物｜天气冻手脚冰冷 营养师推介6大发热食物 喝茶加1物极速变暖
【暖身食物/保暖方法】天气寒冷容易手脚冰冷，除了穿衣保暖，可以吃甚么暖身？不只喝姜茶！有营养师推介6种产热食物，喝茶时只需添加1种食物，有助快速变暖。
暖身食物｜推介6大发热食物 喝茶加1物超暖
营养师张珮蓁在其Facebook专页发文指，气温急降易手脚冰冷，她推介6种发热食物，能让身体瞬间变暖。
6种暖身食物
1.深海鱼
- 营养及功效：含丰富Omega-3，可以保护心血管，维持血液循环畅通。
2.辣椒
- 营养及功效：含辣椒素，有助促进肾上腺素分泌，令体温升高。
3.老姜
- 营养及功效：含姜辣素，可活化辣椒素的受体通道，促进肾上腺素分泌，有助升高体温。
- 相关研究：有研究发现，饮用姜饮品有助改善女性四肢冰冷问题。
- 饮用建议：喝姜茶时要特别注意糖分摄取量，摄取过多糖分会引发三酸甘油脂上升及肥胖问题。
4.蒜
- 营养与功效：含大蒜素和不同硫化合物，可刺激棕色脂肪细胞，有助身体消耗热量，产生热能。
5.肉桂
- 营养及功效：含肉桂醛，能刺激交感神经，促进去甲基肾上腺素的分泌，让棕色脂肪产热，增加心率。
- 建议：可以尝试在茶或咖啡中加入肉桂粉，除了增添香气外，还可以暖身。
6.红茶
- 营养及功效：含茶黄素，有助提高产热，让体温有机会维持温暖。
暖身方法｜4招改善手脚冰冷 全身暖笠笠
不少人很容易出现手脚冰冷问题，营养师张珮蓁曾发文教促进血液循环的4个方法，以提升四肢体温。
1. 腹式呼吸
- 做法：鼻子深吸一口气，让肚子像气球一样鼓起后，缓慢吐气使腹部凹下去，时间越长越好。
- 作用：有助增加血液的含氧量，促进血液循环，调节自律神经，减少手脚冰冷，并可令活跃副交感神经，放松身心。
2. 做伸展运动
- 运动例子：踏步、转动手腕、做伸展操等
- 作用：让肌肉活动，促进血液循环，以改善手脚冰冷问题。
3. 每天30分带氧运动
- 带氧运动是改善手脚冰冷最有效方法。
- 做法及作用：天气寒冷时，每隔一小时站立，起身走动，让指尖对指尖拍手，从末端促进血液循环；或进行超慢跑，也可以让身体热起来。
4. 多吃促进血液循环的食物
- 食物例子：建议以下食物入馔，例如姜、当归、人参、辣椒、蒜头、胡椒、肉桂。
资料来源：营养师 张珮蓁（获授权转载）
---
