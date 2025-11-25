防癌食物｜医生推介4种超强蔬菜杀7大癌症 患乳癌风险减70% 防肠癌前列腺癌

【防癌食物/抗癌饮食】癌症为港人头号致命杀手，吃甚么可预防？有医生推介4种抗癌效果超强的蔬菜，有助预防7大癌症。其中，常吃1种蔬菜患乳癌风险更可降低70%！

防癌｜4种蔬菜防7大癌症 患乳癌率减70%

急症科医生张适恒在其YouTube频道指，石蒜科植物中的「葱属蔬菜」，虽然气味重，但富含多种能抑制癌细胞的有机硫化物，而且含丰富植化素，例如槲皮素和类黄酮。

有研究指出，每天吃最多葱属蔬菜的人，罹患多种癌症的风险也会大幅下降，包括胃癌、头颈癌、食道癌、大肠癌、肺癌、前列腺癌和乳癌等。

张医生列出4种抗癌力超强的葱属蔬菜，并教食用方法，以发挥最大功效：

防癌食物｜1.洋葱

营养与功效：

含丰富萝卜硫苷，洋葱会在切碎后，转变成可抑制癌细胞的萝卜硫素。

富含槲皮素，会影响身体RNA片段，这些片段无法操控那些对身体有害、会让正常细胞产生变化的基因。

含有多种有机硫化物，例如DMS、DADS、DATS、DTTS和DPDS等，它们会破坏癌细胞的DNA，让这些细胞停止生长。

有研究发现，含有的DADS硫化物，能中和香烟中某些致癌物质，并清除加工肉品中会引起大肠癌的亚硝胺。

食用建议：

若想充分利用洋葱中的硫化物来防癌，可以选择生吃洋葱。

将切粒的洋葱放置10分钟后，再加入煮好的菜或生菜沙律，不仅辛辣味会减少，而硫化物也能完整保留。

想摄取洋葱中的多酚类物质，例如槲皮素，可以选择低温加热，有效从细胞中释放更多。最好的烹调方法是用摄氏160度的油锅，将洋葱煎4至8分钟就好，不能让洋葱变黄。

防癌食物｜2.大蒜

营养：

含有最重要的活性物质「大蒜素」，而它属于一种硫化物。

食用建议：

每天摄取约10克（约两瓣）的大蒜。

想让大蒜素充分释放，建议将大蒜切碎，并至少静置10分钟，让酵素完全发挥作用。

由于大蒜素是硫化物，因此与摄取洋葱的硫化物一样，生吃是最好的。

防癌食物｜3.葱

营养：

富含有机硫化物、植化素和微量元素。

要注意的是，葱的上半段绿色部位（葱绿）和下半段白色部位（葱白）的特性不同。葱白的气味较浓烈，大部分硫化物都集中在此，常被用来去腥。

葱绿虽然硫化物较少，却含有密度更高的植化素、维他命和矿物质，例如类胡萝卜素、叶酸、维他命A、B、C、E、K和钙、硒、镁、铁等。

食用建议：

生吃可保存最多的硫化物。

想摄取最多的多酚，可以选择低温快速爆香，破坏细胞壁让这些物质释放出来。

防癌食物｜4.韭菜

功效及相关研究：

食用建议：

若将韭菜种植在光照不足的环境中，长出的就是韭黄，口感较绿色韭菜软嫩甜美。但若在乎营养密度，选择生长过程中光照充足的鲜绿色韭菜则为最好。

防癌食物｜如何去除葱蒜残留气味？

张医生表示，葱属蔬菜为健康带来多种好处，但吃完后残留的口气令人困扰。他教以下4个方法，有效减轻口气：

摄取可以中和硫化物分子的食物，例如柠檬、香菜、牛奶和苹果。 喝一杯茶、咖啡或苹果醋。 嚼口香糖 按摩位于下巴或颞颚关节附近的唾液腺，借由增加唾液分泌，让唾液中的蛋白质带走硫化物。

延伸阅读：看口腔4变化自测6种癌症！经常口臭生痱滋 恐是胃癌淋巴癌先兆？

资料来源：张适恒医师

---

相关文章：

肺癌4期男被判剩2个月命 每天吃1汤1菜 癌细胞消失延命6年

60岁男患大肠癌4期扩散 这食物常吃半碗 2年来不复发！医生证功效强

三餐不定时容易致癌？医生推10大饮食习惯防7种癌症 必吃4种蔬果抗氧化

防癌食物｜肺癌年杀3800港人！营养师推介34种食物护肺抗癌 葱蒜功效超强？

抗癌｜60岁妇患胰脏癌晚期 被判剩3个月命 做3件事7年不复发！必饮1款汤

抗癌丨80岁妇吃1种菜3个月 肝癌肿瘤缩小渐消失 医生揭原因 推介抗癌食物