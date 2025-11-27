牛奶非含最多蛋白质？4款奶类营养大比拼 营养师推荐这款减肥降血脂

牛奶竟不是含最多蛋白质的奶类？有营养师列出4款奶类的营养成分，当中一种植物奶更有减肥、降血脂等功效，到底这4款奶类中，哪款营养价值比较高？

4款奶类营养大比拼 这款可减肥降血脂

到底植物奶的营养价值是否与牛奶一样？营养师黄琼慧在其Facebook专页发文指，其实不同奶类都有各自的营养素，彼此无法完全替代，所以不建议只喝一种，可以依照个人的需求做选择，轮流交替饮用。她列出4款奶类的营养成分，供大家参考。

4种奶类营养大比拼⬇⬇⬇

4种奶类营养大比拼（以每杯250毫升计算）：

1.全脂牛奶

种类：乳制品类

营养：

蛋白质：8g

碳水化合物：12g

脂肪：9.2g

钙质：275mg

富含优质的蛋白质，提供多种维他命和矿物质。

2.无糖豆浆

种类：豆鱼蛋肉类

营养：

蛋白质：8.5g

碳水化合物：4g

脂肪：4.5g

钙质：29.5mg

豆浆是属于超高的蛋白质来源，在所有植物蛋白中，以黄豆的生理利用率最高。与其他肉类相比，有较少饱和脂肪酸的优势，也没有乳糖不耐的问题。

建议：若有瘦身或健身需求，豆浆是一项推荐选择。

3.无糖燕麦奶

种类：全谷杂粮类

营养和功效：

蛋白质：3g

碳水化合物：18.5g

脂肪：7.8g

钙质：10mg

燕麦奶与牛奶相比，燕麦奶的蛋白质及钙质含量偏低，主要以碳水化合物为主。

虽然无法提供丰富的蛋白质，但燕麦中独特的水溶性膳食纤维，不仅能增加饱足感，更能加速体内胆固醇的代谢，帮助控制血脂。

4. 无糖杏仁奶

种类：坚果种子类

营养：

蛋白质：1.8g

碳水化合物：5.7g

脂肪：3.8g

钙质：143.5mg

杏仁奶的蛋白质和碳水化合物都偏低，主要以杏仁的油脂为主，可以补充维他命E、植物固醇、不饱和脂肪酸和矿物质，钙质的含量也很丰富。

建议：杏仁奶整体热量低于燕麦奶和鲜奶，适合想要控制热量，但又想补充好的脂肪酸和钙质可以选择这款。

每日要摄取多少奶类？

根据衞生署建议 ，成年人则应每天摄取1至2份奶类。「一份奶类」相等于1杯（240毫升）牛奶，当中提供丰富钙质和蛋白质，并含有钾质、磷质、碘质、维他命B2、B12、A和D等营养，功效如下：

钙质和磷质有助促进骨骼及牙齿健康

钾质有助维持正常的血压水平

蛋白质协助生长、修补细胞及满足新陈代谢需要

维他命B2有助身体运用碳水化合物、蛋白质及脂肪产生的热量

在饮用牛奶方面，衞生署有以下建议：

多应选低脂或脱脂奶类产品

减少进食高脂或高糖的奶类产品，如忌廉、雪糕、炼奶、奶昔和乳酸菌饮品

资料来源：营养师 黄琼慧（获授权转载）、衞生署

