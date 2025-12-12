橄榄油不入选？专家严选3款健康食油 降胆固醇/防心血管病

选用甚么食油煮食才健康？有专家指，由于每种食油的烟点也不同，加上煎、煮、炒、炸等煮食方式各异，因此建议在家煮食避免「一油用到底」。她分享自己常用的3款健康食油，但竟不包坊间受欢迎的橄榄油？

3款健康食油 降胆固醇/防心血管病

毒物科护理师谭敦慈在节目《生活智多星》分享家中常用的3款健康食油，并表示会根据不同的煮法去选用食油。到底准则是甚么？

健康食油⬇⬇⬇

1. 芥花籽油

营养成分：不饱和脂肪酸

建议煮法：炒菜，先放油，再放菜与加水；这时再开火，冒蒸气时再炒一炒，洒点盐即可上桌。

其他好处：煮食及食用时没味道

注意事项：不建议把镬爆香炒菜，其产生的油烟恐伤肺

2. 葡萄籽油

营养成分：不饱和脂肪酸、亚麻油酸

建议煮法：制作油煎豆腐等煎炸菜式

好处：烟点较高

注意事项：宜选择烟点达200度或以上的食油煎炸食物

3. 麻油

营养成分：单元不饱和脂肪酸

建议煮法：制作麻油杏鲍菇等菜式

注意事项：由于烟点较低，不建议用麻油爆香或高温烹调；以麻油烹调时可加水，使锅内温度维持在约100°C，降低油烟和有害物质的生成，保护烹调者的肺部。

为何没选用橄榄油和苦茶油？谭敦慈坦言，两者的独特味道令她却步，而且初榨橄榄油烟点较低，煮食时容易起油烟，令油容易变劣，产生有毒物质，因此一直避免使用。

3类食油大比拼 这种油降胆固醇

对于各种食油的营养，综合本港消委会及食物安全中心资料，日常食用的油类主要可以分为「饱和脂肪酸」和「不饱和脂肪酸」：

饱和脂肪酸：一种坏脂肪酸，会增加血液中的坏胆固醇，影响心脏健康

不饱和脂肪酸：可再细分成多元及单元不饱和脂肪酸，对身体各有功效。

1. 饱和脂肪酸含量较高的食油

例子：猪油、椰子油、棕榈油

好处：在高温下较稳定，而且耐炸

坏处：增加患心血管病风险

2. 多元不饱和脂肪酸含量较高的食油

例子：大豆油、葡萄籽油、粟米油

好处：有助孕妇及儿童的眼睛及脑部发展，降低坏胆固醇

坏处：易受热变质，不耐炸

3. 单元不饱和脂肪酸含量较高的食油

例子：芥花籽油等菜籽油、高油酸葵花籽油

好处：较耐炸，促进心血管健康，适合煎炸食物

食油烟点大不同 煎炒忌用1种植物油

根据本港消委会资料，「烟点」是指食油加热后开始冒烟的最低温度。一般而言，初榨橄榄油的烟点较低，会因高温而释放大量油烟，故只适用于低温煮食，如制作沙律、凉拌及调校酱汁。

其余较常见的食油，例如花生油、粟米油、芥花籽油、葡萄籽油、葵花籽油等，烟点在210℃至232℃之间，就较适合日常家庭的煎炒煮等烹调方法。

