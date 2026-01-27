番茄集7大好处 防乳癌前列腺癌！医生揭2食法增功效 更防糖尿病

番茄酸甜开胃，并含有丰富茄红素，具备多种保健功效！有医生指，茄红素可为健康带来7大好处，包括预防乳癌、前列腺癌、糖尿病等慢性疾病。他教2种吃番茄的方法，有助吸收更多茄红素，增强功效。

吃番茄7大好处 防癌防糖尿病

番茄所含有的茄红素，到底有何作用？家医科医生李思贤在其Facebook专页发文指出，茄红素（lycopene）是一种重要的类胡萝卜素（carotenoid）色素，茄红素最常见形式的是「全反式茄红素」。「全反式茄红素」不仅是一种天然色素，更具备强大的健康作用。

茄红素好处/功效⬇⬇⬇

番茄的茄红素有何功效？

1.抗氧化

茄红素是一种强效抗氧化剂，能清除自由基，减少蛋白质、脂质和DNA的氧化损伤，从而降低氧化反应带来的负面影响。

2.维持心血管健康

茄红素有助降低心肌梗塞风险，帮助降血压，预防「坏胆固醇」（低密度脂蛋白胆固醇，LDL）的氧化，并提高「好胆固醇」（高密度脂蛋白胆固醇，HDL）的水平。

3.抗癌

茄红素能抑制癌细胞的生长，诱导癌细胞凋亡，防止癌细胞转移。血液中若有高浓度的茄红素能有效降低前列腺癌、肺癌、子宫颈癌和乳癌等多种癌症的风险。

相关研究：2022年刊登于《Nutrients》的一篇文章，分析了72项有关人体和动物的研究，确认茄红素的抗癌活性。研究显示，茄红素通过调节氧化和炎症过程、诱导细胞凋亡、抑制细胞分裂，以及抑制血管生成和转移来发挥抗癌效果。

4.其他潜在的健康益处

茄红素可能具备保护神经、保护肝脏、骨骼健康、皮肤护理和抗糖尿病的作用。

相关研究：2023年刊登于《Nutrients》的一篇研究指出，茄红素的抗氧化效果是其促进健康的基础，能有效抑制心血管疾病、神经系统疾病、糖尿病、肝脏疾病和溃疡性结肠炎的发展。

番茄2种食法 最有效抗癌防糖尿

茄红素有助预防癌症、糖尿病等不同疾病，李思贤医生提出2个吃番茄的方法，有助增加茄红素的摄取量：

1.配合油脂

茄红素是脂溶性物质，因此与脂肪一同摄取能更好地被吸收。

建议：与富含健康油脂的食物一起吃，例如在沙律中加入橄榄油和番茄，能增强茄红素的吸收。

2.熟食比生食好

加热能释放更多的茄红素，让人体更容易吸收。

建议：番茄汤、番茄酱等熟制品比生番茄更有利于茄红素的摄取。

李医生指出，富含茄红素的食物有西瓜、西柚、红椒、红心番石榴、番茄及其制品，例如番茄酱、番茄汁，是茄红素的最佳来源。若难以从日常饮食中获得足够的茄红素，可以考虑使用经过特殊处理以提高生物利用度的茄红素补充剂。

专家履历：李思贤

台湾家庭医学科医生，曾任台中佛教慈济医院家医科总医师，专长于代谢失衡疾病、减重门诊、低糖饮食、自然疗法。

资料来源：家医科医生 李思贤（获授权转载）

---

