看身体5部位知寿命长短？医生解构长寿特征 看指甲颜色可自测健康

观察外表也能看出寿命长短？身体健康状况有迹可寻！有医生表示，若身体出现5大特征则代表整体十分健康，患病风险比较低，寿命也会比一般人长。

身体5大长寿特征 看指甲颜色可测健康

重症科医生黄轩在Facebook专页发文指，透过观察身体不同部位，可知一个人长寿与否。他教大家如何「从头到脚」地观察自身身体，了解头发、颈部、牙齿、身体、四肢等部位的健康状况，以评估寿命的长短。

观察身体5部位 看出健康长寿特征⬇⬇⬇

身体5大部位的长寿特征（头发/颈/牙齿）

1. 头发

判断指标：维持头发润泽，是身体健康长寿的表征

a) 健康润泽的头发特征：

光泽感：头发有光泽、色泽均匀。

弹性好：头发有良好弹性，能够在外力作用下延展而不易断裂。

头皮状态良好：没有头皮屑、油脂分泌正常，没有红肿或刺激感觉。

柔软顺滑：头发柔软易梳理，无打结问题。

正常生长周期：头发按照正常的生长周期进行更替，掉发在正常范围之内。

b) 不健康的头发特征：

易断裂：头发脆弱，接触轻微外力即可能断裂

头皮问题：头皮屑多，或出现头皮干燥、油腻和红肿等问题

生长缓慢：头发生长速度明显减慢，甚至有停止生长的现象

掉发量增加：无论在梳理或洗头时，掉发量都超出正常状态

2. 颈部

判断指标：颈围可以作为评估个体健康状况的一个指标。有研究发现，颈围越大，患心血管疾病风险亦会相应增加。

a) 颈部反映的健康/长寿特征：

在健康情况下，男性颈围少于39cm，女性颈围少于35cm

b) 不利健康的颈部特征：

当男性的颈围超过39cm，女性的颈围超过35cm时，可能反映患心血管疾病的风险也较高。

有研究指出，若没有患上睡眠窒息症，但颈围却变大，就会导致因为患充血性心脏衰竭、冠心病而死亡的风险增加。

3. 牙齿

a) 牙齿反映的健康/长寿特征：

牙齿健康，没患牙周病，没有牙齿脱落问题。牙齿脱落不仅是口腔问题，甚至可能是更严重健康问题的警号。

b) 不利健康的牙齿特征：

有研究发现，牙齿脱落情况严重的人士，患心脑血管疾病的风险较高。

为何会引发心血管疾病？牙周病是一种导致牙齿脱落的常见慢性感染病，若反复慢性感染，会加速体内动脉粥样硬化，增加患脑中风和心肌梗塞的风险。

其他部位的健康/长寿特征⬇⬇⬇

身体5大部位的长寿特征（身躯/四肢）

4. 身躯：体重、腰围

判断指标：将体重、腰围控制在正常范围内是促进健康最有效的方式。

a) 体重、腰围反映的健康/长寿特征：

体重维持在健康范围：将体重控制在正常范围内，成年人的理想BMI值（身高体重指数）应维持在18.5至24kg/m²。根据最新的研究，适度的体重控制可以减低患心脏病、糖尿病、高血压等慢性疾病的风险。

腰围维持在健康范围：男性腰围少于95cm、女性腰围少于80cm，有助减低死亡率。

b) 不利健康的体重、腰围特征：

有研究指出，进行肥胖评估时，不能只看体重和身高，还需考虑腰围。BMI作为肥胖评估指数有其限制，不能充分评估腹部肥胖的情况。腰围与心血管疾病死亡率、全因死亡率关系密切，即使调整BMI后，仍有明显关联性。

5. 四肢：指甲、手掌及小腿

5.1 指甲

判断标准：指甲的颜色和状态，可反映健康状况。若颜色异常变，例如变得非常淡或非常暗，则可能是健康警示。

a) 指甲反映的健康/长寿特征：

指甲颜色保持红润，表示血液循环良好，没有明显健康问题

b} 不利健康的指甲特征：

指甲呈白色：可能与营养不良、血液循环不佳或肝硬化有关。

指甲呈紫色：可能与血氧含量低有关，可能是心肺相关疾病的迹象。

指甲呈黑色：如果指甲下有痣，有机会是黑色素细胞瘤的迹象，需要进一步检查。

5.2 手掌

判断指标：握力体重指数（Grip Strength-to-Body Weight Ratio, GSBWR）是一个反映「相对力量」的指标，研究人员将握力与体重的关系进行了标准化。在一定程度上，手掌握力可以反映一个人的健康状况。年龄和性别不同，健康握力也不同。

a) 手掌反映的健康/长寿特征：

有研究发现，手握力较强的人，往往心脏状况更佳，患上心血管疾病风险较低。

男性手握力大于26公斤，女性手握力大于18公斤，属健康的手握力范围。

b) 不利健康的手掌特征：

加拿大一项研究发现，手握力每减5公斤，心脏病发作和中风风险分别上升7%和9%，死亡风险就增加16%。

男性手握力少于26公斤，女性手握力少于18公斤，要留意身体状况。

如难扭开胶樽盖、罐头瓶盖或扭毛巾，要注意身体状况。

5.3 小腿

判断指标：随著年龄增长，肌肉含量的减少、肌肉力量的减弱可能会导致长者更容易跌倒和患上骨骼相关疾病，继而影响活动能力。小腿肌肉的情况确实可以作为评估肌肉量的一个指标，尤其是长者。

a) 小腿围反映的健康/长寿特征：

男性小腿围多于34cm；女性小腿围多于33cm，反映肌肉含量及力量相对充足。

b) 不利健康的小腿特征：

男性小腿围少于34cm；女性小腿围少于33cm，反映体内的骨骼肌肉力量下降，可能会增加跌倒、骨折、瘫痪甚至死亡的风险。

黄轩医生提醒，如果想延长寿命，就要注意身体发出的每个微细信号，并采取积极的生活方式，例如保持均衡饮食、规律运动、充足睡眠、积极社交和定期进行身体检查等。

资料来源：重症科医生 黄轩（获授权转载）

