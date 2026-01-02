寒流袭港｜5大保暖方法由头暖到落脚 最暖穿衣法/用暖包方法 1种盖被方法暖4度

【寒流/寒冷天气/保暖方法】寒流袭港！天文台表示，受冬季季候风影响，今明两日（1月2日至3日）市区的最低气温降至11、12度左右，预料成入冬以来最冻，下周初早上仍然清凉。气温急降，在日间及夜晚的穿搭上可如何保暖？如何戴颈巾、用暖包最暖？睡觉时用哪种被子、哪种盖被次序会更暖？

5大保暖方法 穿搭/戴颈巾/盖被次序/暖包

天文台表示，一股偏东气流正影响广东沿岸，广东北部的冷锋正逐渐向南移动，已发出寒冷天气警告；预测今明两日（1月2日至3日）早上天气寒冷，日夜温差较大；今日最低气温12度，风势亦颇大。天文台预测，下周天气仍然寒冷，下周二（1月6日）及周四（1月8日），气温介乎13至19度，周五（1月9日）气温稍为回升一度，介乎14度至20度。

香港9天天气预报（图：香港天文台）

天气寒冷，外出时，在家中如何御寒？有日本专家教5种方法保暖，包括：4层保暖穿衣法轻便不臃肿、「暖4度」盖被方法，让大家可以「由头暖到落脚」！

1. ​如何穿衣/穿搭最保暖又轻便？

外出如何保暖？为何有时穿很多衣服，仍不够暖？日本节目《R的法则》曾请来专家教冬天保暖穿搭法，穿起来不太臃肿，但又够暖。

4层保暖穿搭法

第1层：发热内衣（保暖内衣）

穿一件贴身的发热内衣打底，最好选择发热效力较强的，因为御寒效果更会佳。

第2层：松身衣物

第二层切忌再穿贴身衣服，要穿上一件比发热内衣略为松身的衣服，让热力有空间流通。

第3层：穿手袖较紧的衣服

第三层同样穿上一件尺寸大于上一层的衣服，但手袖要较紧，让空气在衣服之间流通。

第4层：外套/大褛

最后才穿上外套，这样就可留住暖空气，令身体保持温暖。

专家指出，穿4件比起穿7件衣服更暖，关键在于中层。按上述原则选衣服，就可留住暖空气，令身体保持温暖。

2. 如何戴颈巾最保暖？锁住体温不再冷！

有时戴了颈巾仍觉得冷？日本节目《教えてもらう前と后》曾请来专家教最保暖的戴颈巾方法。专家指，颈巾缠颈几圈，还是交叉重叠，保暖效果也不一样。

哪种戴颈巾方法最保暖？

方法一：交叉重叠

方法二：缠颈一圈

想留住暖空气，把颈巾交叉重叠，较能保暖。服装专家解释，颈巾交叉重叠时，较多布料叠在一起，有助留著暖空气。但若只缠颈一圈，范围较小，所以不够暖。

3. 如何用暖包最暖？放1位置全身超暖！

用暖包怎样可发挥最大效用？日本节目《教えてもらう前と后》专家指出，摆放位置亦会影响保暖效果。若暖包紧贴腹部，会比放在腰间更好，有助促进身体血液循环，令全身更暖。

专家解释，人体腹部附近全身最粗的血管及大动脉，血液约45秒至50秒会环绕全身—周，若在血液集中的位置放暖包，保暖效果会更好。

4. 哪种盖被方法最暖？正确盖被次序暖4度！

睡觉时如何保暖？盖被次序最关键！日本节目《教えてもらう前と后》曾测试3种盖被方法，发现1种盖被的次序，可令被窝温度提升，增加4度。

方法1：先盖羽绒被，再盖毛毯

方法2：先盖毛毯，再盖羽绒被。被窝温度为21.7°C。

方法3：先将毛毯铺在床上，身上再盖羽绒被。被窝温度为25.6°C。

实验证明，用方法3，即先将毛毯铺在床上，身上再盖羽绒被，是最保暖的盖被方法。被窝温度可达25.6°C，比起第一种盖被方法上升超过4°C。

为何有效保暖？因为在身体下面铺毛毯，有助保存体温，减少流失。羽绒被袖羽毛组成，需要靠体温膨胀才可达到保暖效果。先将毛毯铺在床上，身上盖薄毛毯后，再盖羽绒被，更能锁住热力。为何不宜用方法1？因为在身上盖厚毛毯，因为被子太重，会令被内空间缩小，压走暖空气。

5. 盖哪款被最保暖？羊毛被/纯棉被/羽绒被/聚酯纤维被？

日本电视节目《ZIP！》曾访问睡眠专家ヒラノマリ（Hirano Mari），讲解4种常见被子的特性，并教如何盖被才最「暖笠笠」。

羊毛被/纯棉被/羽绒被/聚酯纤维被有何特性？哪种保暖度较高？

羽绒被：轻盈、保暖度高、透气度高。

羊毛被：吸湿力强、保暖度高。

纯棉被：吸湿力强、重量适中。

聚酯纤维被：保暖度高、耐用性高，容易清洗。

4种被子正确盖被次序

羽绒被：先盖羽绒被，然后盖毛毯

羊毛被：先盖羊毛被，然后盖毛毯

纯棉被：先盖毛毯，然后才盖纯棉被

聚酯纤维被：先盖毛毯，然后才盖聚酯纤维被

Hirano Mari表示，羽绒、羊毛的保暖度比纯棉与聚脂纤维强，有助维持人体体温。故此，先盖羽绒被或羊毛被，然后在上面加一张毛毯会更暖。

至于聚酯纤维被，由于吸湿力较差，若直接把聚酯纤维被盖在身上，睡觉时易被汗水弄湿身体，容易著凉。故此，建议先盖毛毯，然后盖聚酯纤维被，睡觉时会更暖。

