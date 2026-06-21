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暴力喂食︱广东男幼师「质」学生食饭 3岁女童颈现多条恐怖血痕

湾区时事
更新时间：22:45 2026-06-21 HKT
发布时间：22:45 2026-06-21 HKT

广东中山有3岁半细路女扭计不肯吃饭，被幼稚园男教师使用暴力喂食，令女童变成「润肠嘴」及颈部有多条触目血痕。涉案男教师已遭停职及被公安拘留。

不锈钢盘顶住下颌

据《南方都市报》报道，有中山网民刘先生反映，其3岁半女儿小婷（化名）于中山市三角镇某幼稚园（幼儿园）就读。6月17日下午，他接到校方通知，指小婷吃饭时意外撞伤。

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刘先生与妻子赶到学校，发现女儿口腔、牙龈均有伤口，颈部更是出现多道伤痕。刘先生要求翻看学校闭路电视，发现在17日11时30分许，女儿因不肯吃饭，一名男教师走到小婷身后弯下腰，左手拿起不锈钢盘顶住小婷下颌，右手用力往嘴里喂食，动作粗暴，期间多次对孩子呵斥。约两分钟后，该男老师拎起小婷的胳膊，将其带离餐桌。

刘先生当晚随即带孩子到医院就诊并报警。据中山市人民医院出具的病历显示，小婷面部、下颌、颈部多处皮肤瘀紫，上下唇红粘膜表面见血痂；诊断为面部、下颌、颈部皮肤软组织挫伤、唇挫伤；建议儿童心理科、口腔科门诊复诊。

21日，广东三角镇宣传和教体文旅办公室发通报，指涉事男教师已被幼稚园停职，公安机关已根据调查情况，将该教师拘留。

 

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