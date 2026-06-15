广东暴雨︱深圳南山、宝安等区升级至橙色预警 22班涉港高铁取消

广东多地暴雨持续，由于天气恶劣，内地取消22班来往香港西九龙站至汕头站、广州南、肇庆东站的高铁。深圳则将暴雨预警级为橙色，预计未来数小时有30毫米雨量，受影响区域主要在南山、宝安、光明、龙华等。

综合内媒消息，中央气象台今早10时将暴雨预警升级至橙色。港铁15日中午表示，接获内地铁路单位通知，受恶劣天气影响，22班来往香港西九龙站至汕头站、广州南、肇庆东站的高铁列车取消。



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深圳市气象台13时03分，将宝安区、光明区、龙华区和南山区（西丽、桃源街道）的暴雨预警，由黄色升级至橙色。气象台指，上述地区过去3小时已出现强降雨，预计未来2-3小时还将出现30毫米左右降水。

深圳气象台提醒全市进入暴雨防御状态，请远离低洼易涝等危险区域，上述区域山洪风险较大，注意防御暴雨可能引发的局部内涝、山洪、滑坡、泥石流等灾害。全市中小学、幼儿园可视情况推迟上（放）学。

广东昨起受暴雨影响，揭阳市惠来县因暴雨多地水浸、汕头启动防汛三级应急响应。多地民众受洪水围困，要消防员乘橡皮艇救出，截至昨晚，全省转移超过13,000人。

取消高铁班次：

由香港西九龙站前往汕头站：G6574, G6392, G6578

由汕头站前往香港西九龙站：G6573, G6389, G6577

由香港西九龙站前往广州南站：G6582, G6518, G6528, G6584, G6520, G6530, G6538

由广州南站前往香港西九龙站：G6517, G6527, G6581, G6519, G6529, G6583, G6533, G6521

由香港西九龙站前往肇庆东站：G6580