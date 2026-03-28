深圳「电鸡」︱官方打击违规源头刑拘8人 车行负责人非法解限速遭行拘

深圳市公安交管、市场监管两部门昨日（27日）公布自今年2月份联合开展电动自行车源头打击专项行动的执法情况。



截至3月27日下午，交管部门在专项行动首月已拘留56人，其中刑事拘留8人，行政拘留48人；并联合市场监管部门依法关停门店20家，涉改装事故溯源定责7宗。

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深圳市市场监管部门自今年以来在多轮次执法中，已检查电动自行车销售门店10,446家次，立案262宗，扣押电动自行车136辆，相关的配件是830件，累计没款逾54.3万元（人民币‧下同）。



今年2月份上旬，宝安区福海街道发生的一宗电动自行车与行人碰撞造成人员受伤事故中，涉事电动自行车不符合国家标准，且事发时车速超过电动自行车安全技术规范规定的最高设计车速。

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交警调查，确认涉事电动自行车由宝安区某车行售出。该门店经营者涉违法解除车辆限速系统、销售不符合国家标准电动自行车的违法行为，且与该宗事故有关。



据此，交警依法出具事故责任认定书，明确认定电动自行车驾驶员何某承担事故主要责任，门店经营者陈某承担事故次要责任。



这也是全省首宗将电动自行车非法改装门店纳入涉电动车交通事故定责的案例。经营者陈某因涉嫌非法改装、销售不符合国家标准电动自行车，被行政拘留。