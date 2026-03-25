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隐形加班｜深圳打工仔收工常online开会 法庭判获赔1.4万元OT费

湾区时事
更新时间：11:25 2026-03-25 HKT
发布时间：11:25 2026-03-25 HKT

职场「隐形加班」问题日益受到关注。深圳南山区人民法院近日就一宗相关劳资纠纷作出裁决，一名员工在下班后及假日，仍需频繁参加线上会议及处理工作，法院最终认定此类情况构成加班，判令其前雇主须支付加班费14,000元人民币。

「隐形加班」时数达134小时

案情指，涉事员工程某于2021年12月入职深圳一间公司。在职期间，公司经常透过内部通讯软件，在程某的下班时间、周末及公众假期向其分派工作任务，并要求他参与线上会议。

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法院：剥削休息时间公司要赔。 iStock
法院：剥削休息时间公司要赔。 iStock

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程某于2023年4月辞职后，就加班费问题与公司产生争议，并入禀法院。他向法庭提交证据，指在职期间，其下班后及周末多次参加线上会议，时长由半小时至三小时不等，累计「隐形加班」时数达134小时。

法院：剥削休息时间公司要赔

法院审理后认为，雇主长期且频繁地在非工作时段安排线上工作，已实质上占用了劳动者的个人休息时间，此举应被视为加班。经综合考量各项证据及情况后，法庭最终作出判决，裁定公司须向程某支付加班费用合共14,000元人民币。

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