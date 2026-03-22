深圳「摩天轮」停车塔变网红地标 备智能感测90秒极速泊取

为破解「停车难」城市痛点，近年深圳多区纷纷引入自动化立体车库，当中龙华区大浪商业中心的智能循环停车塔，凭着酷似摩天轮的独特造型，一跃成为区域人气新地标。《星岛》记者实地探访发现，这座「空中车库」凭借智能感测系统，最快90秒即可完成自动停取车，近900个车位极大缓解商圈停车压力，更带旺周边人流；不过有车主反映，立体车位对驾驶技术要求较高，载车底板晃动的状况也引发安全疑虑。

▍高远深圳报道 ▍

近日《星岛》记者走访大浪商业中心，商圈内「DQ冰淇淋亅、「书亦烧仙草亅等年轻化品牌林立，商场旁还设有儿童游乐设施，不少年轻家长自驾前来「遛娃」，现场人头攒动。

巨型机械臂运转工业感拉满

而最吸睛的莫过于一旁的立体停车塔群：数十组高耸钢架整齐排布，百余台车辆悬挂在6层停车架上，巨型机械臂与传送轨道不停运转，车辆随着架体缓缓升降、循环移动，远看宛如一座巨型摩天轮在城市中不停转动，工业感拉满。

下午2时许，停车塔外的多块电子显示屏已亮起「停满」、「余位2个」的提示，车位供应紧张情况直观可见。随后一小时内，近20辆车有序进出，车辆进入后迅速被机械臂「接走」送至空中车位，取车时又快速送回地面，整个流程流畅高效，停车塔高使用率一目了然。

记者实测智能系统十分贴心

记者现场体验发现，这款「摩天轮」停车塔的智能感测系统十分贴心，车主只需在手机程序预约，将车开至车库门口，系统便会自动识别车牌开门；司机将车停稳在载车底板上后，按下「完成停车」按钮即可离场，全程耗时不到90秒。取车同样便捷，扫描入口二维码后，悬挂在空中的车辆会被自动转运至地面，司机等待时间仅约2分钟，大幅节省停取车时间。

不少体验过「摩天轮」停车塔的车主直言，立体车库的便捷度值得点赞，但也有部分车主坦言「不太好适应」。「第一次停这种立体车位，完全摸不着头脑，比停路边车位难多了，很考验驾驶技术」，一名女司机告诉记者，停车时载车底板会轻微晃动，总担心车辆没停好在指定位置之上，心里有些忐忑。

两句钟收9元 与路边位相若

她表示，停车两小时收费9元，价格与路边车位持平，选择这里纯属因为周边普通车位早已「一位难求」。有旁观市民打趣道：「万一车掉下来就大件事啦！」该女车主笑称虽有顾虑，但积累经验后，下次没位停车还是会选择这里。

「摩天轮」停车塔两小时收费9元，与路边车位持平，不少体验过的车主直言便捷度值得点赞，但也有部分车主坦言「很考验驾驶技术」。