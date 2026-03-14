深圳AI机械交警当值 繁忙时间路上指挥交通

为应对繁忙的城市交通，深圳引入科技执法新模式。在龙岗区坂田街道，一款外型充满科技感的机械人交警，近日正式「上岗」执勤，由过往在路边担任「宣教员」，升级为站在路中央指挥交通的「指挥官」，引起市民广泛关注。

同步交通灯号 可识别违规兼劝喻

自3月6日早繁忙时段起，在车水马龙的五和大道与雅宝路交界路口，这名特殊的「新警员」便矗立于路口中心的指挥台上。与传统的固定岗位不同，该机械人交警内置高精度关节模组，使其手臂动作能与路口的交通灯信号实时同步，准确地做出直行、转弯、停车等标准交通指挥手势。

此外，其眼部集成了视觉人工智能（AI）识别系统，能敏锐「监察」路口实时动态。一旦系统识别到有电动单车驾驶者未佩戴头盔，或非机动车辆越线停车等违规行为，机械人便会立即发出警示哨音，并配合手势进行即时劝导及干预，形成「发现-警示-劝喻」的闭环管理流程。

科技要警力 试点成功后扩展职能

是次智能升级并非偶然。坂田作为深圳著名的「科创重镇」，汇聚了华为等众多高科技企业，拥有浓厚的创科氛围。该机械人交警的「进化」，被视为深圳交警推进「智慧交通」建设、实现「向科技要警力」的一个重要缩影。

据悉，目前仍处于试点阶段。当局透露，未来随著技术的不断迭代，机械人交警的应用场景将进一步拓展，或将辅助执法，应用于酒精测试初步排查、交通事故现场前期处置、以及违法行为的智能识别与证据采集等更专业的领域，为城市交通治理的现代化提供新的可能。