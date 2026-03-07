Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

深圳宝安电玩城︱「夹公仔机」用仓鼠当奖品 网民批评：虐待动物

湾区时事
更新时间：10:00 2026-03-07 HKT
发布时间：10:00 2026-03-07 HKT

近年，市面掀起一股「夹公仔机」热潮，负责人会用不同礼品吸引顾客。近日，深圳宝安海雅滨纷城「悦空之城」电玩城内，竟将活生生的仓鼠当成奖品。事件即时引起争议，甚至被批评有虐待动物之嫌。

据社交平台网友反映，该电玩城「捞鱼码头」项目将活体仓鼠关入娃娃机供消费者抓取，仓鼠处于狭小空间，受噪音、人流及金属抓夹触碰影响，出现明显应激反应，有人批评是「虐待动物」「太残忍」。农历新年期间，甚至出现无人投喂仓鼠的情况。


发帖网友曾多次致电相关部门反映，被告知「暂时无法处理」。

《南方都市报》自媒体「深圳大件事」报道，周一（2日）下午﹐工作人员证实，仓鼠机当日已全部下架。对于撤场原因，其仅表示「不能养仓鼠，反正不允许」。据悉，该项目已至少运营一个月。

不过，即使仓鼠机撤场，但电玩城外围入口新增6台「渔乐码头」水生动物捕捞设备，当中包括金鱼箱、热带鱼箱和小乌龟箱。3个游戏币可捞鱼15分钟，捞取动物还需额外付币兑换鱼桶。

其中一个金鱼箱内有逾百条金鱼，密度超标致鱼群过激，衞生情况亦未如理想。

