深圳蛇出没︱踩单车遇剧毒「竹叶青」 女子遭咬伤拍照求医获救
更新时间：16:40 2026-03-05 HKT
惊蛰到，春雷响，万物醒。随著仲春序幕拉开，气温开始往回升。一些「沉睡」了整个冬天的凶猛动物也悄悄出洞，蛇虫亦开始活跃。广东深圳因应气温和暖，蛇类出没时间相应提前，近日已录得市民被蛇咬伤个案。一名女子在路边取用电动单车时，意外踩中一条蛇并遭咬伤，需入院接受治疗。
路边取车遇袭合力打死毒蛇
据「深圳急救」消息，该名居于宝安区石岩街道的张姓女子，早前在路边准备骑上其电动单车时，脚下突然感到一阵剧痛。她低头查看，发现一条绿色小蛇正从其脚边溜走。
在场人士随即合力将该蛇击毙，张女士则拍下蛇的照片，并立即前往宝安区中医院求医。经医生凭照片确认，咬伤她的是带有毒性的竹叶青。
张女士在及时注射抗蛇毒血清，并留院观察数日后，已于2月28日出院。惟她忆述事件时仍犹有余悸，并指：「伤口现在还是肿的，真是又惊又气！」
资料显示，广东省境内共有93种蛇类，其中33种为毒蛇。随着天气转暖，市民进行户外活动时，应多加留意周遭环境，尤其在草丛、路边及楼道角落等阴暗地方。
如果不慎被蛇咬伤要怎么办？
蛇咬伤最有效的处理措施是尽快到医院进行规范化的治疗。在此之前，建议采取以下措施：
- 清洗伤口：反复用清水冲洗，以减少残留蛇毒。
- 记认蛇种：记下蛇的外形特征，或在安全情况下拍照，以助医生精准用药。
- 紧急送院：应尽早致电急救热线（内地为120），并以合适交通工具运送伤者，避免其走动。
- 配合治疗：入院后应遵从医嘱，例如抗蛇毒血清的使用时机与剂量，以及按常规接受破伤风预防注射。
伤者入院后，应积极配合医生治疗，建议提前了解以下几点：
- 是抗蛇毒血清对毒蛇咬伤并无绝对禁忌，其使用取决于中毒表现。过分纠缠于蛇种判断可能延误最佳给药时间。
- 是所有中毒患者，无论性别、年龄或体重，首次均应给予同等剂量的抗蛇毒血清。请不要质疑医生用药的剂量。
- 是蛇咬伤后应常规进行破伤风预防。
