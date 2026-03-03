Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

佛山新年现吉兆？︱企业开工烧炮仗 现场惊现「龙吸水」真相｜有片

近日，多段摄于广东佛山顺德的「龙吸水」奇观影片在网络上流传，引发网民热烈讨论。有目击者将此现象视为「顺风顺水」的吉兆。惟顺德区气象局经综合研判后澄清，该旋风现象实为「尘卷风」，并不具备典型龙卷风的特征。

网民解读为吉兆

据其中一名影片拍摄者忆述，事发于2月28日上午约11时，当日为其公司首日复工。在燃放鞭炮后，天空开始降雨，随后风势逐渐增强，最终形成一道接天连地的旋风。他表示，自己与同事均是首次目睹此景，感到相当震惊。整个过程持续了约半小时。

该现象在社交媒体上迅速传播，不少网民将其解读为「风生水起」、「顺风顺水」的良好兆头，寓意2026年诸事顺利。

气象局澄清实为尘卷风

顺德区气象局就事件回应指，经对多个网络影片分析、现场勘察、目击者走访以及气象探测资料的综合研判后，初步判断在顺德北滘出现的旋风为「尘卷风」。

局方指出，从现场影像及目击者描述可见，该旋风长时间在原地打转，移动范围极小。尘卷风通常在近地面因强烈及不均匀的加热而生成，其特点是持续时间较短，且强度相对较弱。

小知识：地面受热不均形成

根据中国气象局早前的科学解释，尘卷风是发生于近地面气层的微小尺度旋风，能将尘土及细小杂物卷至空中形成尘柱，在田间、草坪甚至墙角等地方亦颇为常见。

其形成原理在于地面受热不均，导致局部空气温度偏高而上升并产生旋转。此外，街角或楼群等特殊地形亦可能令气流加剧旋转，从而形成尘卷风。

