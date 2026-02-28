Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

经深圳湾口岸直达香港 宝安怀德深港跨境巴士专线正式开通

湾区时事
更新时间：18:30 2026-02-28 HKT
发布时间：18:30 2026-02-28 HKT

深圳宝安区福永怀德片区昨日（26日）举行「深港融合，活力怀德」商旅配套提升启动仪式，正式开通往返香港市区及机场、迪士尼等地的跨境巴士专线，将区内两大国际品牌酒店及18万平方米的大型商场「怀德万象汇」与香港无缝连接，标志著该片区迈向高质量发展新阶段，为港人北上消费娱乐提供一站式便利新选择。

「双酒店+商场」吸港客

是次商旅配套升级的重头戏，是由怀德片区与本港环岛中港通旅运有限公司合作开办的跨境巴士专线。该专线以深圳机场怀德希尔顿花园酒店、深圳机场福朋喜来登酒店及怀德万象汇为固定上落客点，每日开出固定班次，经深圳湾口岸直达香港旺角、尖沙咀、中环、铜锣湾等核心商圈，以及香港国际机场、迪士尼乐园和海洋公园等热门旅游点。

宝安怀德开通跨境巴士。 南方都市报
环岛中港通助理总经理杨艾崧表示，专线的开通是响应深港两地日益增长的便捷通勤需求，将成为连接两地居民情感与消费的「黄金纽带」，实现酒店、商圈、景点的点对点无缝衔接，大幅缩短两地出行时间成本。

近年发展迅速的福永怀德片区，已形成「双酒店+地标商业」的高端配套格局。除了上述两间国际品牌酒店外，核心商业体「怀德万象汇」总体量达18万平方米，引入超过400家国内外知名品牌，涵盖国际轻奢、潮流服饰、特色餐饮及亲子游乐等，其中逾五成餐饮品牌更是首次进驻宝安区，已成为宝安西部一站式「食买玩」的消费新地标。

怀德商业管理有限公司总经理潘绍斌指出，本次提升不仅是硬件升级，更是对全新城市生活方式的探索。他透露，片区未来将联动文天祥纪念馆、凤凰古村、凤凰山等周边文旅资源，持续丰富消费场景，打造集观光、住宿、购物、娱乐于一体的精品旅游路线，将庞大的机场枢纽客流转化为本地消费「留量」。

此举被视为深港「心联通」在民生领域的生动实践，怀德片区亦将加速成为深港双城生活融合的典范区域，为两地在更多领域的交流合作提供有力支撑。

