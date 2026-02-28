Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

学生喜讯︱惠州学校推「周三无功课日」 初中生每晚瞓最少9小时

湾区时事
更新时间：11:14 2026-02-28 HKT
发布时间：11:14 2026-02-28 HKT

香港学生读书压力大，每日要应付海量功课（内地俗称：作业）。广东惠州当局近日发布多项教育政策，当中包括，小学上课时间不早于8时20分，更要求安排「周三无作业日」，相信学生们定必欢迎。

广东省惠州市教育局昨日（27日）发布《关于进一步规范我市义务教育学校课程设置和作息时间安排的通知》。有关事项有四大要点，当中包括：

一）从2026年春季学期开学起，惠州市所有义务教育阶段学校严格按照惠州市课程计划组织教育教学工作，开齐开足各类课程，不得随意增减课程和课时。学校在确保每周总课时、各学科周课时总量不变的前提下，可结合办学实际，灵活调配授课顺序，并报教育主管部门备案。

小学生睡眠不少于10小时

二）小学上课时间不早于8:20，初中上课时间不早于8:00。义务教育阶段学生每日睡眠时间小学生不少于10小时、初中生不少于9小时。寄宿制学校住校生早上起床时间不得早于7：00，晚上就寝时间不得晚于22:00。

三）各校要保障学生充足的体育运动时间，除每天安排一节体育课外，每天至少安排一次不少于30分钟的大课间体育活动，科学合理安排课间「微运动」，保持学校体育场所与体育运动设施设备向学生开放，规范学生体育活动安全管理，确保中小学生每天综合体育活动时间不低于2小时。

寄宿学校晚上自修不超2小时

四）非寄宿制学校一律不得组织学生上晚自习。寄宿制学校住校生晚自习每天不超过2课时，严禁利用晚自习时间开展集体上课、补课以及讲解作业等教学行为。寄宿制学校非住校生原则上不到学校上晚自习，学校和教师也不得要求或变相要求非住校生参加晚自习。对少数家庭确有困难、确需在校自习的非住校生，由学生及其法定监护人自愿向学校申请，经批准可以参加晚自习，晚自习后学生家长或其他法定监护人须确保学生安全回家。

五）全面推行「周三无作业日」制度，严格落实作业公示；鼓励具备条件的学校常态化开展每周半天户外实践活动。鼓励全市义务教育阶段学校以学校为主优化校内课后服务，将体育作为课后服务的必要内容，确保课后服务全面高质量开展。
 

