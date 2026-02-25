深圳口岸︱春节假期出入境达720万人次 港澳居民占约410万

农历新年黄金周期间，深港两地口岸人气鼎盛，出入境客流量持续攀升，创下历年新高。深圳出入境边防检查总站统计，春节假期累计查验出入境人员高达719.8万人次，日均80万人次，较去年春节大幅增长10.2%。其中，港澳居民北上消费及探亲成为主要趋势，外国旅客免签访华亦录得显著增长。

港澳居民「北上消费、返乡团圆」

相关新闻：春节丁财两旺创新高 国内游5.96亿人次总花费逾8千亿

数据显示，在719.8万人次的出入境客流中，港澳居民占绝大多数，达410.8万人次，较去年春节增长6.1%；内地居民录得289万人次，增长15.5%；外国人则有15.5万人次，激增26.8%。

深圳边检总站分析指，今年春节假期，内地居民选择「留深过年、出境过节」，而港澳居民则倾向「北上消费、返乡团圆」，加上中国免签「朋友圈」不断扩容，吸引大量外国旅客入境体验中国年，多重需求集中释放，使深圳口岸呈现「消费流、探亲流、文旅流」汇聚叠加的热闹景象，充分彰显粤港澳大湾区的高水平开放活力。

相关新闻：港珠澳大桥︱「港车北上」昨逾1.53万车次破记录 春节假期单日车流连续三日创新高

有香港旅客邓先生经罗湖口岸通关后表示，与妻子特地到深圳过年，想去华强北看看电子产品。

港人与妻返深圳过年去华强北

春节期间，深圳边检总站共查验出入境外国人15.5万人次，按年增长26.8%。其中，受惠于免签政策入境的外国人高达4.1万人次，较去年同期飙升44.8%，占入境总外国人逾五成（53.6%）。

从广深港高铁西九龙站口岸入境的巴西旅客塞萨尔．何塞．里斯本（Cesar Jose Lisbon）亦表示，喜欢中国美食，期待逛庙会、看舞龙舞狮，体验中国传统文化。

深圳边检总站边防检查处副处长周茵透露，今年春节的单日客流峰值出现在大年初三，达到96.4万人次，创下历年春节单日新高。其中，广深港高铁西九龙站口岸当日出入境人数达14.6万人次，同步刷新了该口岸的单日客流历史纪录。