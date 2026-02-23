广东小孩砂炮当「糖果」放入口即爆 网民狠批母亲疏忽
更新时间：22:59 2026-02-23 HKT
新春期期，内地燃放烟花炮仗普遍，但同时成为儿童受伤的陷阱。
上周六（21日），网传广东街头发生一宗惊险事件，一名妈妈带著孩子玩一款毋须点火就有轻微爆炸效果的摔炮（又称砂炮），转身离开的瞬间，孩子竟把摔炮当成糖果塞进嘴里，摔炮即时在小孩口中爆炸。
网传影片所见，二人原本在屋外玩，当时母亲突然转身入屋，小孩突然将摔炮放入口，摔炮爆炸时，小孩明显受到冲击，母亲见状即时走出来。惟影片未有交代小孩受伤的情况。
影片留出后，网民即时狠批母亲的大意：
琪姐努力点：小孩不懂事 大人也不懂事吗
南京要下雨：监护人失职
函数小欣：家长监管看护不到位
为人正很直：我也吃过，太疼了
月爷-carol：这绝对是当妈的问题
