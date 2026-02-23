Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

广东小孩砂炮当「糖果」放入口即爆 网民狠批母亲疏忽

湾区时事
更新时间：22:59 2026-02-23 HKT
发布时间：22:59 2026-02-23 HKT

新春期期，内地燃放烟花炮仗普遍，但同时成为儿童受伤的陷阱。

上周六（21日），网传广东街头发生一宗惊险事件，一名妈妈带著孩子玩一款毋须点火就有轻微爆炸效果的摔炮（又称砂炮），转身离开的瞬间，孩子竟把摔炮当成糖果塞进嘴里，摔炮即时在小孩口中爆炸。

网传影片所见，二人原本在屋外玩，当时母亲突然转身入屋，小孩突然将摔炮放入口，摔炮爆炸时，小孩明显受到冲击，母亲见状即时走出来。惟影片未有交代小孩受伤的情况。

影片留出后，网民即时狠批母亲的大意：
琪姐努力点：小孩不懂事 大人也不懂事吗
南京要下雨：监护人失职
函数小欣：家长监管看护不到位
为人正很直：我也吃过，太疼了
月爷-carol：这绝对是当妈的问题
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
房祖名惊传秘婚细节揭人夫身份？与爸爸成龙游米兰 「婚讯」意外曝光疑娶郭富城「旧爱」
房祖名惊传秘婚细节揭人夫身份？与爸爸成龙游米兰 「婚讯」意外曝光疑娶郭富城「旧爱」
影视圈
7小时前
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
饮食
2026-02-22 14:40 HKT
港男游日大闹酒店早餐「俾狗都唔食」 结局反转丑态毕露遭网民围插｜Juicy叮
港男游日大闹酒店早餐「俾狗都唔食」 结局反转丑态毕露遭网民围插｜Juicy叮
时事热话
6小时前
房协举行「跨代共融在房协」启动礼暨乙明邨跨代共融游乐空间开幕典礼
03:00
跨代共融在房协　全方位提升社区幸福感
社会资讯
15小时前
旺角汇丰银行内地男涉用假钞及债券 面额逾$6亿 醒目职员揭发报警拘人
突发
6小时前
LUNA SEA鼓手真矢离世终年56岁 奋战第4期大肠癌五年去年揭再患脑瘤 无缘登3月演出
LUNA SEA鼓手真矢离世终年56岁 奋战第4期大肠癌五年去年揭再患脑瘤 无缘登3月演出
影视圈
10小时前
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
生活百科
2026-02-21 17:07 HKT
雷神四月任方厩主帅
雷神四月任方厩主帅
马圈快讯
10小时前
盛传离巢视后街头擘脾！不雅坐姿照疯传 豪迈程度吓坏网民：劲奇怪
盛传离巢视后街头擘脾！不雅坐姿照疯传 豪迈程度吓坏网民：劲奇怪
影视圈
4小时前
大家乐人日限定优惠！一连两日免费派冻/热饮品 全线分店适用
大家乐人日限定优惠！一连两日免费派冻/热饮品 全线分店适用
饮食
11小时前