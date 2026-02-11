Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

农历新年｜深圳花市一文睇清 爱国路花市开幕即人山人海（附交通指南）

湾区时事
更新时间：12:10 2026-02-11 HKT
发布时间：12:10 2026-02-11 HKT

喜欢北上的香港人注意了，深圳罗湖爱国路迎春花市已于周二（10日）正式开市，现场不仅吸引追寻记忆、购置年货的老街坊，也有不少北上消费的港人和外国游客，虽然将兰花或者其他受管制嘅年货带返香港属违法，不过也无阻赏花和购年货感受气氛的热情。

六大展区343个摊位

据内媒报道，2月10日，2026年深圳市罗湖区爱国路迎春花市正式开市，活动持续至2月16日除夕当天，以六大核心展区、343个优质展位，市民可同时赏花、购年货、感受民俗文化和打卡跟亲友分享。在开幕式还有舞狮登场添彩、布马舞巡游、飒爽女财神空降等环节，为现场增添不少农历新年气氛。

今年爱国路花市以马年新春为核心灵感，创意汲取经典《八骏图》灵感。步入花市，主门楼及各核心档位装饰均以八匹英姿勃发的骏马拉动华丽马车为核心视觉，生动诠释「马到成功」、「龙马精神」的美好寓意。现场设立的「福气上上签」许愿墙与金色许愿树，吸引了众多市民驻足，写下对新一年的殷切期盼。

「千鱼引福·梦幻灯河」 是今年备受追捧的「网红」。上千盏鱼灯鱼尾轻摆，鱼身光影流动，宛如一条活生生的、发光的河流在头顶缓缓流淌。「鱼」寓意年年有余，「灯」寄语步步高升，这不仅是绝佳打卡盛景，还寄托著人们对新一年最美好的祈愿。

交通指南

地铁：地铁3/5号线翠竹站B2或地铁5号线怡景站D出口，步行即可抵达。
公交：木头龙站、水库新村站、竹园宾馆站、怡景花园站、华丽环岛站等周边站点，步行即可抵达。
自驾推荐停车场：罗湖益田假日广场停车场或怡景动漫城停车场。（车位有限，建议绿色出行）

深圳各区其他花市活动：

福田节日广场花市
时间：2月10日—2月16日
地点：深圳节日大道节日广场
地铁：1号线、10号线至岗厦站，后步行前往。
附近停车场：卓悦中心东区停车场、卓悦中心北区停车场、中洲大厦停车场、大百汇广场停车场、领展中心停车场。

盐田中央公园花市
时间：2月10日—2月16日
地点：盐田中央公园/盐田中心区海景公园
地铁：2号线或8号线海山站A1口，后步行前往。
附近停车场：ONEMALL停车场。

南山「城南花开」迎春花市
时间：2月8日—2月16日
地点：荷兰花卉小镇、中山公园、南头古城、深圳湾大街-深圳湾文化广场
地铁：1号线至大新站B口，后步行前往。

宝安滨海绿轴花市
时间：2月10日—2月16日（2月16日花市结束，其余活动延期至3月3日）
地点：宝安中心区海滨广场和滨海绿轴南区公园
地铁：5号线宝华站C口，后步行前往。
附近停车场：湾区之眼停车场、欢乐港湾停车场、壹方城停车场、前海HOP天地停车场、宝安图书馆停车场、宝安青少年宫停车场等。

龙岗大运中心花市
时间：2月10日—2月16日
地点：龙岗区黄阁路99号
地铁：16号线大运中心站D口，后步行前往。
附近停车场：大运中心地下停车场、P3新能源停车场、P2南泽预约停车场。

龙华观湖中心公园花市
时间：2月7日—2月14日
地点：观湖中心公园
公交：观澜高新园站，后步行前往。
附近停车场：观湖中心公园停车场。

坪山体育中心花市
时间：2月7日—2月16日
地点：坪山体育中心体育馆广场
地铁：14号线锦龙站B口，步行或骑行前往。
附近停车场：坪山体育中心停车场。

光明大仟里花市
时间：2月10日—2月16日
地点：光明区马田街道合水口社区松白路4699号
地铁：6号线至公明广场A口，后步行前往。
附近停车场：光明大仟里A+B区停车场。

大鹏新区佳兆业广场花市
时间：2月10日—2月16日
地点：大鹏佳兆业广场
公交：乘坐E11路、81路、M207路、321路、M471路、E92路、833路公交至「大鹏中心1」站台，后步行前往。
附近停车场：大鹏佳兆业广场。

深汕特别合作区蓝海大道迎春花市 赤河广场迎春花市
时间：2月10日—2月16日
地点：鲘门街道鲘海路/赤石街道赤河广场
附近停车场：鲘海路停车场。

 

 

