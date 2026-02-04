广州按摩店咸湿技师摸女客下体　职员：他上班仅两天

内地按摩店普遍，更是不少港人北上喜爱活动之一。近日，广东一名20多岁的女顾客到按摩店消费，指控男技师猥亵，报警后涉案人被行政拘留7天。

广东一名网民周二（3日）反映自己在按摩店遭按摩技师猥亵，提醒其他人留意涉案按摩店。事主称自己在报案后曾到该店协商，店家称提供「后续免费到店按摩」，但事主拒绝。

店方曾提议免费按摩作赔偿

《华商报》大风新闻报道，「奈晚推拿」广州岗顶店职员周三承认事件。涉事员工还在试用期，上班仅2天，第3天就被警方带走了。该职员确认，被猥亵的是一名年龄20多岁的女性顾客，事发后，曾来店内讨说法，由店长接待处置。



公安天河分局发出的《行政处罚决定书》显示，违法行为人刘某，51岁，2023年曾因猥亵被公安海珠分局处以行政拘留5日处罚。

涉案人遭行拘7日

2026年1月29日晚6时许，刘某在广州市天河区天河路奈晚推拿店，为被侵害人按摩时，趁机用手摸对方下体及臀部，后被公安机关当场抓获。刘某遭处罚行政拘留7日。