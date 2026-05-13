专栏 非帆征途│林启朗重返赛场轻松夺冠

随着由香港游艇会主办的「Volvo 春季帆船赛」顺利完成，2025至2026年度帆船赛季正式圆满结束。恭喜各位帆手顺利完成又一个精彩赛季。

每次帆船比赛，笔者总会见到不少熟悉的面孔，而今次赛事中更惊喜地重遇一位久未见面的前中国香港帆船运动员——林启朗。林曾代表港队出战29er及49er级别，早年与罗子丰合作双人船，在本地及海外赛事中屡获佳绩，更曾于由中国香港帆船运动总会举办的年度颁奖典礼中，获颁「年度最佳少年男子帆船运动员」殊荣。

去年，林因升学关系离开港队，远赴英国升读大学。今次回港休息及探望家人，亦把握机会再次参赛。他坦言，重返赛场的心情比以往轻松得多。过往港队训练节奏紧凑、强度高，加上比赛压力不小；如今可以单纯享受比赛过程，反而觉得更加投入、更有乐趣。

虽然离开港队已有一段时间，但林的技术依然保持水准，最终他与拍档携手夺得所属组别冠军。笔者十分认同林的分享，每次参与香港游艇会的赛事，大家都会认真投入，但同时又不会对队员施加过大压力，重点在于一同享受比赛本身——这正正是帆船运动的真正乐趣所在。在此再次感谢香港游艇会及一众义工，为帆船界带来又一个精彩而难忘的赛季。亦期望在未来的赛事中，能继续与林启朗及各位帆手一同扬帆竞逐。