专栏 非帆征途｜船员化身机师空服员出战「帆船界七榄」抢眼
更新时间：12:00 2026-05-05 HKT
发布时间：12:00 2026-05-05 HKT
发布时间：12:00 2026-05-05 HKT
如果有人问我最喜欢香港本地那一个帆船赛事，一定是有「帆船界七榄」之称的「民族杯帆船赛」，因为这个比赛实在是太好玩！
赛事由香港游艇会主办，今届比赛在刚过去的周日完成，每年参赛者都会「扮鬼扮马」，以最夺目的造型亮相，务求赢得「最佳服饰奖」。笔者最欣赏是很多参赛者都会落足心思，以社会上的事件为主题，设计出不同造型。
有Pandora级别的队伍为庆祝香港国际机场二号客运大楼将于今年正式启用，以及香港第一间提供民航服务的航空公司——国泰航空成立80周年，特意以「航空公司」为主题，将浮桥变成登机闸口，打扮成机师、空中服务员及飞机指挥员登场。笔者所见，当日的打扮者有年纪较资深的，也有小朋友，其中有些人本身是真正的机师和空中服务员！
他们表示，为了准备今次的造型，用了三星期时间筹备，道具和服饰上都有很多细节，选用粉红和粉蓝当主题颜色，象征和平；而巨型登机证上则写上香港飞往世界，寓意香港的帆船运动员冲出香港。笔者记得去年的民族杯，适逢奥运刚完结加上全运会即将开始，这支队伍上届以「运动员」为主题，打扮成单车、剑击、空手道等不同项目的运动员，以表达对中国香港运动员的支持。
「帆」妹
一位希望生活不太平凡的帆妹，热爱水上运动，近期恋上帆船，全身投入学习。
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