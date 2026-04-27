专栏 运动医道｜腰臀疼痛勿掉以轻心
更新时间：10:13 2026-04-27 HKT
发布时间：10:13 2026-04-27 HKT
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很多人都被腰臀疼痛深深困扰：腰和臀部又酸又胀又隐隐作痛，可能大腿后侧也是隐隐作痛，弯腰乏力、起身困难。去医院拍腰椎及髋关节X光片，结果显示毫无异常，疼痛好似迟迟找不到根源，反复影响生活。这时，你可能患上了腰臀综合症，这并非一般的腰椎间盘突出，但可能比椎间盘突出的腰痛更影响生活，今天大家看看这个「隐形疼痛」的真相。腰和臀其实容易互相影响，同病相连，其实因为人体是精密的联动系统，腰椎、骨盆和下肢如同机器中的齿轮，牵一发而动全身，尤如汽车一个轮有问题，影响全车的车轴，长久更影响车的其他部分。
引发疼痛其实有三大元凶：
（一）是神经受压，臀部的臀上皮神经从腰部穿行于肌肉间，简单如腰部肌肉紧张、椎关节绷紧肿胀就可能会压逼神经，导致臀部刺痛、也可以令大腿后侧有「过电」感。
或患上腰臀综合症
（二）是肌肉结节，长期劳损形成的触发点（triggerpoint)，如同肌肉中的「短路开关」，不仅自己痛，还会引发远处的不适，例如腰肌、臀肌等出现结节，会引发腰臀及大腿后侧的牵涉痛（referpain)，梨状肌紧张，更易压逼坐骨神经产生坐骨神经痛（sciaticpain)。
（三）是关节退变炎症，年龄增长和长期劳损，髋和腰椎关节软骨磨损而发炎，产生炎性物质，更令骨刺出现，活动时容易有弹响，晨起僵硬且活动后疼痛加重。
要小心检查髋关节如果疼痛久治不愈，不要忽视这几点，以免陷入「疼痛、恐惧、更痛」的心理循环，所以若出现这些痛的信号，需警惕腰臀综合症，而且更要小心检查髋关节有否异常，例如股骨头坏死，股骨颈骨折，有没有长短脚，膝外弯内弯，扁平足，拇指外翻等。
郭志坚
澳洲运动创伤物理治疗专科文凭，前港足、亚奥运港队队医，广州中医药大学骨伤科学博士
查询：[email protected]
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