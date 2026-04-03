专栏 非帆征途｜出战帆船团赛策略取胜
更新时间：11:00 2026-04-03 HKT
发布时间：11:00 2026-04-03 HKT
发布时间：11:00 2026-04-03 HKT
被喻为学界帆船赛的「校际帆船节」，早前已在香港游艇会位于中途岛的水上运动训练中心顺利举行，恭喜香港国际学校夺得金组冠军。
「校际帆船节」每年都吸引很多年轻港将代表学校参赛，赛事以团队赛形式进行，因此不是队中有越多港将，胜出的层面便越高，而是一个讲求策略的比赛。
每场赛事由两队校队对赛，每队由三艘船组成，总成绩以三艘船总和计算，首名冲线的帆船获一分，次名获两分，第三名获三分，第四名获四分，第五名获五分，第六名获六分，得分较少的队伍为胜出的一方。
假设一支队伍中，有一艘速度最快的船，但其余两艘较慢，他们分别以第一、第五和第六名完成，得分为12分，仍然会输给对手的队伍。要胜出比赛，便需要快船利用技术拦截对手，让较慢的船也可尽快完成赛事。
此外，船员的体重都是重要因素。这次比赛用的Fusion型帆船的体积本来就较细，比赛规定每艘船上必须有两名队员，为了平衡船身的重量，两名船员的重量最好相若。很多港将的身形较高大，事实上对比赛没有太大的优势，即使他们的掌舵的技术较好，但他们必须配以较「轻盈」的拍档，反而令平衡船身的难度会较高。
团队赛讲求团体合作和技术，即使是一些实力很高的选手，都未必能赢出，因此非常具观赏性。
「帆」妹
一位希望生活不太平凡的帆妹，热爱水上运动，近期恋上帆船，全身投入学习。 [email protected]
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