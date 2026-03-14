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专栏 非帆征途｜王玮骏退役后再赛艇「享受为主」

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更新时间：12:00 2026-03-14 HKT
发布时间：12:00 2026-03-14 HKT

第10届维港赛艇赛已经在3月7日完成，活动由香港游艇会主办，是少有在维港举行的赛艇赛事，一向吸引不少港队或前港队成员参加。
笔者在活动上见到杭州亚运金牌得主王玮骏，他当日伙拍前队友陈钰文参加「公开组四人双桨有舵手艇」的赛事。以往港队训练都是在城门河进行，Jack说今次可以「跳出」城门河，欣赏着维港两岸的景色比赛，感觉是很放松的。王玮骏在2023年杭州亚运夺金后宣布退役，但原来他自退役后便再没参加过任何赛艇比赛，今次是受好友陈钰文邀请，才「出山」参与他退役后的首场赛事。
王玮骏表示退役这两年已经很少玩赛艇，原因是退役后想尝试更多不同的运动；笔者问他有感自己的技术有生疏时，他笑说一定有，幸好这个赛事的赛程短，总长只有630米，仍是在能力范围内才决定参赛。问到为何当年只有23岁就选择急流勇退，Jack说亚运一直是自己目标，达到目标之后想有更多不同的发展。退役两年，Jack现时在港协暨奥委会工作，他说希望自身的经验传授给其他运动员。
他又表示以往在港队的时候，胜负是很重要，退役后两年再次参赛，是以享受为主。最终，王玮骏和陈钰文以半秒之差压过对手，赢得当日项目的金牌。
「帆」妹一位希望生活不太平凡的帆妹，热爱水上运动，近期恋上帆船，全身投入学习。[email protected]

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