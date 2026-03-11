Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

专栏 体坛杂论｜樊振东归队宜快不宜迟

专家点睇
更新时间：10:23 2026-03-11 HKT
发布时间：10:23 2026-03-11 HKT


中国乒乓男子队正面对新旧接班的问题，男队阵中只有王楚钦一人表现较为稳定，林诗栋表现飘忽，近日更面对伤患问题。故樊振东回归的问题近期被炒热，乒协主席王励勤近日回应说「还在联系的过程中。」笔者认为目前中国男队情况可以用告急来形容，希望王励勤和高层们可以加快行事和决策速度，尽早让樊振东归队，对成绩和培养新球员接班都大有好处。

自樊振东离开国家队转到德国联赛发展后，国家队在王楚钦独力之撑之下，成绩明显下滑。原本以为可与王楚钦分担领军任务的林诗栋，看来还未够经验和心理质素，表现经常大上大落，去年WTT巡回赛横滨赛便在16强被德国的邱党淘汰出局。最近，林诗栋更宣布因肩伤退出3月的重庆冠军赛。而梁诗昆、林高远等更是未成气候，难怪外界要求重召樊振东归队。

男乒青黄不接王励勤须果断

乒乓男队主教练王皓之前说过，赢得世乒赛和全运会的运动员是最强的选手，而国家队亦有不明文规定，世乒赛和全运会的冠军可以代表国家队出战伦敦世乒赛。而樊振东于去年的全运会男单赛事，先于4强淘汰王楚钦，再于决赛击败林诗栋夺金；理应可代表中国出战伦敦世乒赛，但却迟迟未获征召归队。
王励勤于两会期间被问及樊振东回归国家队的问题，他说：「目前还在联系的过程中。」一个模棱两可的答案。看来要乒协推翻之前樊振东退下，由新一代接班的决定实在不容易。笔者希望王励勤和乒协为中国乒乓球的成绩和未来，大胆决定尽快重召樊振东归队。
丹尼神

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
生活百科
18小时前
美心皇宫逆市扩张 旺角1.2万呎新店重现龙凤礼堂 推车仔点心$36起 即烧烧味/中式糖水档 首设点心教室
美心皇宫逆市旺角1.2万呎开新店！重现龙凤礼堂 推车仔点心$36起 首设点心教室
饮食
16小时前
东张西望丨自称性侵亲儿人父被追几条街 梁敏巧体力惊人追访手法惹争议 涉事男称传儿童裸照求刺激
东张西望丨自称性侵亲儿人父被追几条街 梁敏巧体力惊人追访手法惹争议 涉事男称传儿童裸照求刺激
影视圈
13小时前
将军澳南升级「天桥之城」？入境处旁新街市大楼 建2桥接私楼 13层设施全面睇！健康院/捐血站 3项为长者而设
将军澳南升级「天桥之城」？入境处旁新街市大楼 建2桥接私楼 13层设施全面睇！3项为长者而设
生活百科
22小时前
酒吧清洁阿姨厕所遭洋汉强吻 展露「灿烂笑容」惹热议｜有片
00:09
酒吧清洁阿姨厕所遭洋汉强吻 展露「灿烂笑容」惹热议｜有片
即时中国
2026-03-09 19:10 HKT
伊朗局势｜多伦多美领馆遭枪击 美军：霍尔木兹海峡附近毁伊16艘布雷船｜持续更新
01:27
伊朗局势｜多伦多美领馆遭枪击 美军：霍尔木兹海峡附近毁伊16艘布雷船｜持续更新
即时国际
1小时前
陈玉莲缺席《名媛望族》饭局却现身此场合？为好友罕露面到贺 65岁真面目太惊人
陈玉莲缺席《名媛望族》饭局却现身此场合？为好友罕露面到贺 65岁真面目太惊人
影视圈
18小时前
石硖尾老字号酒楼晚市优惠！$1叹花胶/烧鹅/烧鸡/老虎斑 午茶市蜜椒鸡翼$9.9+烧鹅濑$19.8
石硖尾老字号酒楼晚市优惠！$1叹花胶/烧鹅/烧鸡/老虎斑 午茶市蜜椒鸡翼$9.9+烧鹅濑$19.8
饮食
16小时前
港铁一家五口「人形蜈蚣」冲闸 被拍下母竟回头怒睥镜头 网民：挑战人体极限｜Juicy叮
港铁一家五口「人形蜈蚣」冲闸 被拍下母竟回头怒睥镜头 网民：挑战人体极限｜Juicy叮
时事热话
22小时前
移加女星「生计」被清空患创伤后遗症 称思绪混乱身体濒临死亡边缘： 真系好无助
移加女星「生计」被清空患创伤后遗症 称思绪混乱身体濒临死亡边缘： 真系好无助
影视圈
2小时前