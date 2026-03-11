专栏 体坛杂论｜樊振东归队宜快不宜迟



中国乒乓男子队正面对新旧接班的问题，男队阵中只有王楚钦一人表现较为稳定，林诗栋表现飘忽，近日更面对伤患问题。故樊振东回归的问题近期被炒热，乒协主席王励勤近日回应说「还在联系的过程中。」笔者认为目前中国男队情况可以用告急来形容，希望王励勤和高层们可以加快行事和决策速度，尽早让樊振东归队，对成绩和培养新球员接班都大有好处。

自樊振东离开国家队转到德国联赛发展后，国家队在王楚钦独力之撑之下，成绩明显下滑。原本以为可与王楚钦分担领军任务的林诗栋，看来还未够经验和心理质素，表现经常大上大落，去年WTT巡回赛横滨赛便在16强被德国的邱党淘汰出局。最近，林诗栋更宣布因肩伤退出3月的重庆冠军赛。而梁诗昆、林高远等更是未成气候，难怪外界要求重召樊振东归队。

男乒青黄不接王励勤须果断

乒乓男队主教练王皓之前说过，赢得世乒赛和全运会的运动员是最强的选手，而国家队亦有不明文规定，世乒赛和全运会的冠军可以代表国家队出战伦敦世乒赛。而樊振东于去年的全运会男单赛事，先于4强淘汰王楚钦，再于决赛击败林诗栋夺金；理应可代表中国出战伦敦世乒赛，但却迟迟未获征召归队。

王励勤于两会期间被问及樊振东回归国家队的问题，他说：「目前还在联系的过程中。」一个模棱两可的答案。看来要乒协推翻之前樊振东退下，由新一代接班的决定实在不容易。笔者希望王励勤和乒协为中国乒乓球的成绩和未来，大胆决定尽快重召樊振东归队。

丹尼神